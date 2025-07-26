Россияне предпочли Лабубу айфонам

Лабубу обошли iPhone по заказам из-за рубежа
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне стали заказывать Лабубу из-за рубежа чаще, чем iPhone
Россияне стали заказывать Лабубу из-за рубежа чаще, чем iPhone Фото:

Во втором квартале 2025 года китайский бренд Pop Mart ворвался в топ продаж на российском маркетплейсе CDEK.Shopping. Он занял 2,7% рынка, обогнав таких гигантов, как Uniqlo (2,2%) и Apple, которые раньше входили в пятерку лидеров. Об этом пишет «Коммерсант». 

Только за май и июнь оборот товаров Pop Mart составил 15,6 млн рублей. Покупатели особенно охотно брали коллекционные фигурки-сюрпризы: серию Big Into Energy (игрушки, каждая из которых символизирует эмоцию), Tasty Macarons (милые Лабубу в образе пирожных макарун) и Lazy Yoga(персонажи, выполняющие йога-позы).

Среди новинок набирает популярность персонаж Зимомо, внешне напоминающий Лабубу, но с хвостом в виде драконьих шипов. Самой востребованной игрушкой стала Labubu Zimomo Angel — фигурка с белым мехом и серебряными крыльями.

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Во втором квартале 2025 года китайский бренд Pop Mart ворвался в топ продаж на российском маркетплейсе CDEK.Shopping. Он занял 2,7% рынка, обогнав таких гигантов, как Uniqlo (2,2%) и Apple, которые раньше входили в пятерку лидеров. Об этом пишет «Коммерсант».  Только за май и июнь оборот товаров Pop Mart составил 15,6 млн рублей. Покупатели особенно охотно брали коллекционные фигурки-сюрпризы: серию Big Into Energy (игрушки, каждая из которых символизирует эмоцию), Tasty Macarons (милые Лабубу в образе пирожных макарун) и Lazy Yoga(персонажи, выполняющие йога-позы). Среди новинок набирает популярность персонаж Зимомо, внешне напоминающий Лабубу, но с хвостом в виде драконьих шипов. Самой востребованной игрушкой стала Labubu Zimomo Angel — фигурка с белым мехом и серебряными крыльями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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