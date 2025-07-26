The Guardian предсказала крах ВСУ из-за новой тактики России

Серьезная брешь в обороне Украины может появиться уже этой зимой. Причиной тому являются постоянные и нарастающие атаки российских дронов. К такому выводу пришли журналисты газеты The Guardian.
«Производство беспилотников и ракет улучшилось, как и российская тактика. Российские беспилотники, крылатые и баллистические ракеты запускаются в рекордных количествах по территории Украины, что ставит под сомнение ее способность пережить еще одну военную зиму», — говорится в публикации The Guardian.
В материале также отмечается, что российские беспилотники не только запускаются в больших объемах, но и летают на разных высотах. Например, из-за большей высоты они оказываются вне досягаемости мобильных украинских зенитчиков. Анализ данных украинских ВВС показывает, что дроны все чаще проходят через зону поражения: от почти 5% в марте и апреле до 15–20% в мае и июне. По словам аналитиков, Россия также использует свои беспилотники более разумно.
Ранее стало известно, что российская армия за неделю с 19 по 25 июля нанесла десять групповых ударов по объектам ВПК Украины. Для этого ВС РФ использовали высокоточное оружие воздушного, наземного, морского базирования, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того, ликвидирована многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.
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