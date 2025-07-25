ВС РФ нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины и аэродромам

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Удары были нанесены, в том числе, ракетами «Кинжал»
Удары были нанесены, в том числе, ракетами «Кинжал» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За неделю с 19 по 25 июля российские войска нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины. Три из них — высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ.

«При нанесении ударов использовалось высокоточное оружие воздушного, наземного, морского базирования, гиперзвуковые ракетами „Кинжал“ и ударные беспилотники», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны России. В результате ударов поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, цеха по производству беспилотников и склады с БПЛА, ГСМ и боеприпасами. Также под удар попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того, ликвидирована многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.

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За неделю с 19 по 25 июля российские войска нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины. Три из них — высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ. «При нанесении ударов использовалось высокоточное оружие воздушного, наземного, морского базирования, гиперзвуковые ракетами „Кинжал“ и ударные беспилотники», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны России. В результате ударов поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, цеха по производству беспилотников и склады с БПЛА, ГСМ и боеприпасами. Также под удар попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того, ликвидирована многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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