ВС РФ нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины и аэродромам

За неделю с 19 по 25 июля российские войска нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины. Три из них — высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ.
«При нанесении ударов использовалось высокоточное оружие воздушного, наземного, морского базирования, гиперзвуковые ракетами „Кинжал“ и ударные беспилотники», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны России. В результате ударов поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, цеха по производству беспилотников и склады с БПЛА, ГСМ и боеприпасами. Также под удар попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того, ликвидирована многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.
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