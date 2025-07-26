Конфликт Таиланда и Камбоджи подошел к любимым курортам россиян

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Боевые столкновения происходят недалеко от Бангкока и Паттайи
Боевые столкновения происходят недалеко от Бангкока и Паттайи Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей приблизились к южным зонам, которые пользуются особой популярностью среди туристов из России. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

«Камбоджийские силы вторглись в три района на территории Таиланда в 5:10 утра», — написало издание. Боевые действия охватили южный фронт — в провинциях Трат и Чантхабури, находящихся в 200 км от Бангкока и 150 км от Паттайи. Таиланд задействовал военно-морские силы и эвакуировал из приграничных районов около 130 тысяч человек.

Ранее тайские военные установили контроль над вершиной Фу Макуэа в спорной зоне на границе с Камбоджей. Армия Таиланда продвинулась на 300 метров вглубь территории сопредельного государства и находится недалеко от Преа Вихеар, приближаясь к деревне Та Тав, передает «360.ru».

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Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей приблизились к южным зонам, которые пользуются особой популярностью среди туристов из России. Об этом сообщила газета Bangkok Post. «Камбоджийские силы вторглись в три района на территории Таиланда в 5:10 утра», — написало издание. Боевые действия охватили южный фронт — в провинциях Трат и Чантхабури, находящихся в 200 км от Бангкока и 150 км от Паттайи. Таиланд задействовал военно-морские силы и эвакуировал из приграничных районов около 130 тысяч человек. Ранее тайские военные установили контроль над вершиной Фу Макуэа в спорной зоне на границе с Камбоджей. Армия Таиланда продвинулась на 300 метров вглубь территории сопредельного государства и находится недалеко от Преа Вихеар, приближаясь к деревне Та Тав, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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