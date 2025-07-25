25 июля 2025

В Екатеринбург состоялся концерт скандального репера, несмотря на жалобы чиновников. Видео

В Екатеринбурге прошел концерт Lida, который перенесли после жалоб чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт репера начался позже обычного
Концерт репера начался позже обычного Фото:

В Екатеринбурге проходит концерт скандального музыканта Lida (Николай Ромадов), который перенесли с 29 июня на 26 июля после многочисленных жалоб чиновников и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Видео с URA.RU с выступления артиста поделилась фанатка.

«Концерт начался в 20:00, на полчаса позже обещанного расписанием. Хотя толпа начала собираться около „Свободы“ уже в 17:30», — поделилась фанатка. В начале концерта на сцене произошел трогательный момент — парень сделал предложение девушке. Та согласилась выйти замуж, чем вызвала бурные крики и аплодисменты.

Ромадов оказался в центре скандала, когда активисты начали проверять его треки. В одном из таких, выпущенном в 2018 году, нашли строчку «обожаю извращения над детьми». Там же рэпер говорит о сексе с сестрой и котенком. Впоследствии Lida опубликовал пост, в котором принес извинения за свои ранние композиции и отметил, что с тех пор его взгляды существенно изменились. Музыкант подчеркнул, что повзрослел и пересмотрел свои убеждения.

«Я искренне люблю свою страну и ценю свою аудиторию во всех уголках России. Именно поэтому я организую концерты в различных городах и стремлюсь приносить радость людям. А все треки выходят с пометкой, предупреждающей слушателя. Также на концертах я транслирую только позитивные мысли, призываю заниматься спортом и дарю лишь позитивные эмоции», — ответил на критику певец.

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В Екатеринбурге проходит концерт скандального музыканта Lida (Николай Ромадов), который перенесли с 29 июня на 26 июля после многочисленных жалоб чиновников и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Видео с URA.RU с выступления артиста поделилась фанатка. «Концерт начался в 20:00, на полчаса позже обещанного расписанием. Хотя толпа начала собираться около „Свободы“ уже в 17:30», — поделилась фанатка. В начале концерта на сцене произошел трогательный момент — парень сделал предложение девушке. Та согласилась выйти замуж, чем вызвала бурные крики и аплодисменты. Ромадов оказался в центре скандала, когда активисты начали проверять его треки. В одном из таких, выпущенном в 2018 году, нашли строчку «обожаю извращения над детьми». Там же рэпер говорит о сексе с сестрой и котенком. Впоследствии Lida опубликовал пост, в котором принес извинения за свои ранние композиции и отметил, что с тех пор его взгляды существенно изменились. Музыкант подчеркнул, что повзрослел и пересмотрел свои убеждения. «Я искренне люблю свою страну и ценю свою аудиторию во всех уголках России. Именно поэтому я организую концерты в различных городах и стремлюсь приносить радость людям. А все треки выходят с пометкой, предупреждающей слушателя. Также на концертах я транслирую только позитивные мысли, призываю заниматься спортом и дарю лишь позитивные эмоции», — ответил на критику певец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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