Более 30 котов и 11 собак: украинцы отказались принимать эвакуированную семью из-за животных

Жители одного из сел в Винницкой области Украины отказались принять у себя эвакуированную семью из Красноармейска. Как сообщает издание «Стран», причиной стали якобы домашние животные, которых семья привезла с собой.
«Семье, эвакуированной из Покровска (Красноармейска — прим. URA.RU) в село Добрянка Винницкой области не давали заселится в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами», — пишет издание. Ранее украинские власти сообщили о расширении зоны обязательной эвакуации в прифронтовых районах.
Подобные меры регулярно вводятся в разных регионах, включая Авдеевку, где эвакуировали детей и пожилых, хотя часть жителей отказалась покидать дома. Срочная эвакуация также продолжается в Харьковской области — из некоторых населенных пунктов уже выехали почти все.
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