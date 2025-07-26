Более 30 котов и 11 собак: украинцы отказались принимать эвакуированную семью из-за животных

Жители села на Украине отказались принимать эвакуированных из Красноармейска
© Служба новостей «URA.RU»
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У эвакуированных жителей было 34 кота и 11 собак
У эвакуированных жителей было 34 кота и 11 собак Фото:

Жители одного из сел в Винницкой области Украины отказались принять у себя эвакуированную семью из Красноармейска. Как сообщает издание «Стран», причиной стали якобы домашние животные, которых семья привезла с собой.

«Семье, эвакуированной из Покровска (Красноармейска — прим. URA.RU) в село Добрянка Винницкой области не давали заселится в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами», — пишет издание. Ранее украинские власти сообщили о расширении зоны обязательной эвакуации в прифронтовых районах.

Подобные меры регулярно вводятся в разных регионах, включая Авдеевку, где эвакуировали детей и пожилых, хотя часть жителей отказалась покидать дома. Срочная эвакуация также продолжается в Харьковской области — из некоторых населенных пунктов уже выехали почти все.

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Жители одного из сел в Винницкой области Украины отказались принять у себя эвакуированную семью из Красноармейска. Как сообщает издание «Стран », причиной стали якобы домашние животные, которых семья привезла с собой. «Семье, эвакуированной из Покровска (Красноармейска — прим. URA.RU) в село Добрянка Винницкой области не давали заселится в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами», — пишет издание. Ранее украинские власти сообщили о расширении зоны обязательной эвакуации в прифронтовых районах. Подобные меры регулярно вводятся в разных регионах, включая Авдеевку, где эвакуировали детей и пожилых, хотя часть жителей отказалась покидать дома. Срочная эвакуация также продолжается в Харьковской области — из некоторых населенных пунктов уже выехали почти все.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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