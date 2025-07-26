26 июля 2025

Правильная диета для онкобольных пациентов: мнение врача

Врач Серяков: онкопациентам стоит исключить из рациона жареную и соленую еду
© Служба новостей «URA.RU»
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Для онкобольных пациентов врач советует исключить жареные, острые и соленые блюда
Для онкобольных пациентов врач советует исключить жареные, острые и соленые блюда Фото:

Онкобольным пациентам рекомендуется полностью отказаться от употребления красного мяса, а также продуктов, изготовленных из переработанного красного мяса, таких как сосиски и сардельки. Об этом рассказал врач-онколог профессор Александр Серяков.

«Рекомендаций по питанию для онкопациентов. [Следует] исключить из рациона красное мясо, продукты из переработанного красного мяса (сосиски, сардельки), максимально исключить жареное, острое, соленое», — сказал Серяков в разговоре с корреспондентом портала Здоровье Mail.

А вот наоборот добавить в ежедневное меню врач-онколог советует овощи, фрукты и ягоды, поскольку они являются ценным источником клетчатки. Также полезно употреблять различные крупы в виде каши, а из мясных продуктов предпочтение стоит отдавать белому мясу, например, индейке или курице, приготовленным преимущественно отварным способом.

Также в рационе приветствуется присутствие нежирной морской рыбы, которая содержит значительные количества белка и Омега-3 жирных кислот. Сладости и мучные изделия допускаются в умеренных количествах — если возникло желание съесть конфету или булочку, это допустимо, однако чрезмерное их потребление крайне нежелательно.

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Онкобольным пациентам рекомендуется полностью отказаться от употребления красного мяса, а также продуктов, изготовленных из переработанного красного мяса, таких как сосиски и сардельки. Об этом рассказал врач-онколог профессор Александр Серяков. «Рекомендаций по питанию для онкопациентов. [Следует] исключить из рациона красное мясо, продукты из переработанного красного мяса (сосиски, сардельки), максимально исключить жареное, острое, соленое», — сказал Серяков в разговоре с корреспондентом портала Здоровье Mail. А вот наоборот добавить в ежедневное меню врач-онколог советует овощи, фрукты и ягоды, поскольку они являются ценным источником клетчатки. Также полезно употреблять различные крупы в виде каши, а из мясных продуктов предпочтение стоит отдавать белому мясу, например, индейке или курице, приготовленным преимущественно отварным способом. Также в рационе приветствуется присутствие нежирной морской рыбы, которая содержит значительные количества белка и Омега-3 жирных кислот. Сладости и мучные изделия допускаются в умеренных количествах — если возникло желание съесть конфету или булочку, это допустимо, однако чрезмерное их потребление крайне нежелательно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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