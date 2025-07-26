26 июля 2025

Росморречфлот: движение судов на Городецком гидроузле восстановлено

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Движение судов восстановили
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Движение судов на Городецком гидроузле в Нижегородской области досрочно возобновлено после вынужденной приостановки из-за повреждения шлюза, сообщили 26 июля в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). По данным ведомства, 27 июля планируется прохождение через гидроузел восьми круизных теплоходов и 63 грузовых судов согласно установленному графику.

В Росморречфлоте уточнили, что восстановить работу шлюза удалось раньше установленного срока. «Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно. На воскресенье запланировано шлюзование 8 круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику», — подчеркнули в сообщении агентствa, слова приводит РИА Новости.

Работа Городецкого гидроузла была временно приостановлена 22 июля после того, как во время строительных работ накренилась бетонная перемычка между камерами шлюзов №15 и №16. Минтранс РФ сообщил, что проход судов был остановлен в целях безопасности, при этом основная камера шлюза не пострадала. Для координации восстановительных работ был создан оперативный штаб. Из-за ЧП круизные компании скорректировали расписание движения теплоходов, а грузоперевозчики были вынуждены ожидать возобновления работы объекта.

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Движение судов на Городецком гидроузле в Нижегородской области досрочно возобновлено после вынужденной приостановки из-за повреждения шлюза, сообщили 26 июля в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). По данным ведомства, 27 июля планируется прохождение через гидроузел восьми круизных теплоходов и 63 грузовых судов согласно установленному графику. В Росморречфлоте уточнили, что восстановить работу шлюза удалось раньше установленного срока. «Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно. На воскресенье запланировано шлюзование 8 круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику», — подчеркнули в сообщении агентствa, слова приводит РИА Новости. Работа Городецкого гидроузла была временно приостановлена 22 июля после того, как во время строительных работ накренилась бетонная перемычка между камерами шлюзов №15 и №16. Минтранс РФ сообщил, что проход судов был остановлен в целях безопасности, при этом основная камера шлюза не пострадала. Для координации восстановительных работ был создан оперативный штаб. Из-за ЧП круизные компании скорректировали расписание движения теплоходов, а грузоперевозчики были вынуждены ожидать возобновления работы объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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