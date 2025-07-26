26 июля 2025
25 июля 2025

Пенсионерку из Екатеринбурга обманули на 8 тысяч евро

© Служба новостей «URA.RU»
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В общей сложности за неделю мошенники украли у свердловчан больше 15 миллионов рублей
В общей сложности за неделю мошенники украли у свердловчан больше 15 миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге две пенсионерки стали жертвами мошенников, лишившись крупных сумм со своих счетов (8 000 евро и 2,5 миллиона рублей). Об этом сообщили в городском УМВД. 

По данным полиции, одной из пострадавших стала 82-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Почты России», и сообщил о поступившей на ее имя посылке. Для получения отправления пенсионерке предложили назвать код из СМС-сообщения, после чего с ней связались лжесотрудники Росфинмониторинга и УФСБ. «Мошенники убедили женщину, что ее аккаунт на портале „Госуслуги“ взломан и от ее имени оформлена „доверенность“ на некого „Артура Ткаченко“. Звонившие также убедили потерпевшую в целях противодействия мошенническим действиям перевести все имеющиеся у нее денежные средства на „безопасный счет“ в иностранной валюте (евро)», — рассказали в ведомстве.

Следуя инструкциям злоумышленников, женщина сняла в банке 759 тысяч рублей, обменяла их на 8 260 евро и упаковала наличные в спортивную сумку. Деньги она передала курьеру, который ждал ее возле подъезда. Только после того, как неизвестные перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.

Еще одна потерпевшая — женщина 1944 года рождения — обратилась в полицию с заявлением о хищении 2,5 миллионов рублей. По ее словам, сначала ей позвонил мужчина с сообщением о замене домофона в доме. Заподозрив неладное, пенсионерка прервала разговор, однако вскоре ей перезвонили якобы сотрудники Управления по защите персональных данных.

Аферисты убедили женщину снять все накопления и перевести их на «безопасные счета», сославшись на угрозу перевода средств за рубеж третьими лицами. Пенсионерка обналичила деньги под предлогом покупки недвижимости и передала их курьеру у подъезда своего дома.

В общей сложности за уходящую неделю мошенники украли у свердловчан больше 15 миллионов рублей. В связи с этим, в выходные 26 и 27 июля правоохранители проводят масштабные рейды, в которых принимают участие свыше 400 полицейских. 

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В Екатеринбурге две пенсионерки стали жертвами мошенников, лишившись крупных сумм со своих счетов (8 000 евро и 2,5 миллиона рублей). Об этом сообщили в городском УМВД.  По данным полиции, одной из пострадавших стала 82-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Почты России», и сообщил о поступившей на ее имя посылке. Для получения отправления пенсионерке предложили назвать код из СМС-сообщения, после чего с ней связались лжесотрудники Росфинмониторинга и УФСБ. «Мошенники убедили женщину, что ее аккаунт на портале „Госуслуги“ взломан и от ее имени оформлена „доверенность“ на некого „Артура Ткаченко“. Звонившие также убедили потерпевшую в целях противодействия мошенническим действиям перевести все имеющиеся у нее денежные средства на „безопасный счет“ в иностранной валюте (евро)», — рассказали в ведомстве. Следуя инструкциям злоумышленников, женщина сняла в банке 759 тысяч рублей, обменяла их на 8 260 евро и упаковала наличные в спортивную сумку. Деньги она передала курьеру, который ждал ее возле подъезда. Только после того, как неизвестные перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Еще одна потерпевшая — женщина 1944 года рождения — обратилась в полицию с заявлением о хищении 2,5 миллионов рублей. По ее словам, сначала ей позвонил мужчина с сообщением о замене домофона в доме. Заподозрив неладное, пенсионерка прервала разговор, однако вскоре ей перезвонили якобы сотрудники Управления по защите персональных данных. Аферисты убедили женщину снять все накопления и перевести их на «безопасные счета», сославшись на угрозу перевода средств за рубеж третьими лицами. Пенсионерка обналичила деньги под предлогом покупки недвижимости и передала их курьеру у подъезда своего дома. В общей сложности за уходящую неделю мошенники украли у свердловчан больше 15 миллионов рублей. В связи с этим, в выходные 26 и 27 июля правоохранители проводят масштабные рейды, в которых принимают участие свыше 400 полицейских. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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