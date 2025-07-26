Огонь от лесного пожара вплотную приблизился к жилым кварталам турецкого города Бурса. Кадрами с пламенем, которое охватывает все большие территории, поделились очевидцы.
«Пожарные будут работать всю ночь, сообщил министр сельского хозяйства. Масштабные возгорания в Турции фиксируются уже несколько недель на фоне экстремальной жары», — передает telegram-канал «RT на русском».
Ранее на тушение пожаров в Турции привлекли российскую авиацию. Огонь охватил район строящейся АЭС «Аккую», где работает больше 10 тысяч специалистов из РФ.
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