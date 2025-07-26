26 июля 2025

Пламя лесных пожаров подобралось вплотную к городу Бурса в Турции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее власти Турции эвакуировали свыше 1,3 тысяч жителей провинций Мерсин и Карабюк
Ранее власти Турции эвакуировали свыше 1,3 тысяч жителей провинций Мерсин и Карабюк Фото:

Огонь от лесного пожара вплотную приблизился к жилым кварталам турецкого города Бурса. Кадрами с пламенем, которое охватывает все большие территории, поделились очевидцы. 

«Пожарные будут работать всю ночь, сообщил министр сельского хозяйства. Масштабные возгорания в Турции фиксируются уже несколько недель на фоне экстремальной жары», — передает telegram-канал «RT на русском».

Ранее на тушение пожаров в Турции привлекли российскую авиацию. Огонь охватил район строящейся АЭС «Аккую», где работает больше 10 тысяч специалистов из РФ.

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Огонь от лесного пожара вплотную приблизился к жилым кварталам турецкого города Бурса. Кадрами с пламенем, которое охватывает все большие территории, поделились очевидцы.  «Пожарные будут работать всю ночь, сообщил министр сельского хозяйства. Масштабные возгорания в Турции фиксируются уже несколько недель на фоне экстремальной жары», — передает telegram-канал «RT на русском». Ранее на тушение пожаров в Турции привлекли российскую авиацию. Огонь охватил район строящейся АЭС «Аккую», где работает больше 10 тысяч специалистов из РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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