26 июля 2025
25 июля 2025

Челябинцы признались, где собирают деликатесные черные лисички. Фото

Рядом с Кыштымом начали собирать вороночник рожковидный
© Служба новостей «URA.RU»
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Сезон черных лисичек стартовал в Челябинской области
Сезон черных лисичек стартовал в Челябинской области Фото:

В Челябинской области рядом с городом Кыштым начали собирать черные лисички (вороночник рожковидный). О начале сезона сбора редкого гриба для гурманов рассказали местные жители. Соответствующими снимками они поделились в социальных сетях.

«Черная лисичка пошла! Это вкусный, самый ароматный гриб. После сушки деликатес. Место не скажу ни за какие 999 долларов 99 центов. Направление на Кыштым», — написала Виктория Валимухаметова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте».

В Западной Европе черные лисички ценятся как деликатес. Они не требуют предварительной обработки перед приготовлением. В пищу используют только трубчатую часть гриба, а более жесткая ножка удаляется.

Как сообщало URA.RU ранее, в нацпарке «Таганай» под Златоустом появились лисички-альбиносы. Причем это не аномалия, а новый для территории вид семейства Лисичковых, или Кантарелловых.

Черные лисички имеют орехово-фруктовый вкус с солоноватыми нотками
Черные лисички имеют орехово-фруктовый вкус с солоноватыми нотками
Фото:
В Европе черная лисичка очень популярна и довольно дорога
В Европе черная лисичка очень популярна и довольно дорога
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В Челябинской области рядом с городом Кыштым начали собирать черные лисички (вороночник рожковидный). О начале сезона сбора редкого гриба для гурманов рассказали местные жители. Соответствующими снимками они поделились в социальных сетях. «Черная лисичка пошла! Это вкусный, самый ароматный гриб. После сушки деликатес. Место не скажу ни за какие 999 долларов 99 центов. Направление на Кыштым», — написала Виктория Валимухаметова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». В Западной Европе черные лисички ценятся как деликатес. Они не требуют предварительной обработки перед приготовлением. В пищу используют только трубчатую часть гриба, а более жесткая ножка удаляется. Как сообщало URA.RU ранее, в нацпарке «Таганай» под Златоустом появились лисички-альбиносы. Причем это не аномалия, а новый для территории вид семейства Лисичковых, или Кантарелловых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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