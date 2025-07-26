В Челябинской области рядом с городом Кыштым начали собирать черные лисички (вороночник рожковидный). О начале сезона сбора редкого гриба для гурманов рассказали местные жители. Соответствующими снимками они поделились в социальных сетях.
«Черная лисичка пошла! Это вкусный, самый ароматный гриб. После сушки деликатес. Место не скажу ни за какие 999 долларов 99 центов. Направление на Кыштым», — написала Виктория Валимухаметова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте».
В Западной Европе черные лисички ценятся как деликатес. Они не требуют предварительной обработки перед приготовлением. В пищу используют только трубчатую часть гриба, а более жесткая ножка удаляется.
Как сообщало URA.RU ранее, в нацпарке «Таганай» под Златоустом появились лисички-альбиносы. Причем это не аномалия, а новый для территории вид семейства Лисичковых, или Кантарелловых.
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