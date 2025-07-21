21 июля 2025

В лесах Златоуста появились лисички-альбиносы

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Лисички-альбиносы съедобны, хотя внешний вид может отпугнуть грибников
Лисички-альбиносы съедобны, хотя внешний вид может отпугнуть грибников Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) появились лисички-альбиносы. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в лесу встречается еще шесть видов этих грибов.

«На Таганае обнаружена лисичка-альбинос. И это не аномалия, а новый для национального парка вид семейства Лисичковых, или Кантарелловых», — пояснили в парке.

Лисички-альбиносы отличаются от других грибов семейства почти белоснежным окрасом шляпки с легким желтоватым оттенком. На толстой ножке имеется налет лимонного цвета.

Гриб обнаружился под пологом пихтового подроста на окраине светлохвойного леса вблизи Центральной усадьбы парка. Несмотря на свой необычный вид, бледная лисичка является съедобным грибом. Однако внешний вид этих грибов может отпугнуть многих любителей тихой охоты.

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) появились лисички-альбиносы. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в лесу встречается еще шесть видов этих грибов. «На Таганае обнаружена лисичка-альбинос. И это не аномалия, а новый для национального парка вид семейства Лисичковых, или Кантарелловых», — пояснили в парке. Лисички-альбиносы отличаются от других грибов семейства почти белоснежным окрасом шляпки с легким желтоватым оттенком. На толстой ножке имеется налет лимонного цвета. Гриб обнаружился под пологом пихтового подроста на окраине светлохвойного леса вблизи Центральной усадьбы парка. Несмотря на свой необычный вид, бледная лисичка является съедобным грибом. Однако внешний вид этих грибов может отпугнуть многих любителей тихой охоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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