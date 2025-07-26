26 июля 2025

Марочко: Киев под видом эвакуации украинцев провел их мобилизацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Украины гонят людей на фронт
Власти Украины гонят людей на фронт Фото:

Вместо эвакуации мирных жителей власти Украины отправляют их на фронт в зоне специальной военной операции. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Из прифронтовых населенных пунктов в зоне спецоперации украинские власти отправляют пригодных для службы жителей на линию боевого соприкосновения. По этой причине люди не хотят покидать свои жилища. Они дожидаются российских войск, чтобы уйти из-под украинской оккупации», — передает ТАСС слова Марочко. Он добавил, что Киев эвакуирует жителей Запорожской области и людей в районе Каховского водохранилища на Херсонщине.

Ранее российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям: на красноармейском (покровском, по украинскому названию города), на запорожском и купянском направлениях. Бойцы ВС России вошли в города Красноармейск и Мирноград в ДНР, приступили к штурму Степногорска и Купянска и продвигаются в районе Северска, в Сумской области и в целом ряде сел.

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Вместо эвакуации мирных жителей власти Украины отправляют их на фронт в зоне специальной военной операции. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Из прифронтовых населенных пунктов в зоне спецоперации украинские власти отправляют пригодных для службы жителей на линию боевого соприкосновения. По этой причине люди не хотят покидать свои жилища. Они дожидаются российских войск, чтобы уйти из-под украинской оккупации», — передает ТАСС слова Марочко. Он добавил, что Киев эвакуирует жителей Запорожской области и людей в районе Каховского водохранилища на Херсонщине. Ранее российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям: на красноармейском (покровском, по украинскому названию города), на запорожском и купянском направлениях. Бойцы ВС России вошли в города Красноармейск и Мирноград в ДНР, приступили к штурму Степногорска и Купянска и продвигаются в районе Северска, в Сумской области и в целом ряде сел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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