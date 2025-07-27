Военный ВСУ расстрелял командира и вышел к бойцам России: карта СВО на Украине 27 июля

Украинский боец расстрелял командира и сдался в плен бойцам ВС РФ
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ВС РФ продвигаются в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР
ВС РФ продвигаются в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий украинских войск расстрелял командира, чтобы спастись от вынужденного прибывания на фронте. После этого он добровольно сдался в плен бойцам ВС РФ. Армия России продвигается сразу по нескольким направлениям: бойцы развивают наступление по направлению к городу Сумы в Сумской области, под Купянском в Харьковской и у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. На фоне успехов российских войск командование ВСУ перемещает свои штабы глубже на Украину. Об изменении линии фронта и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Боец ВСУ расстрелял командира и сдался в плен

Украинский военный расстрелял своего командира и нескольких его приближенных и вышел к российским войскам, чтобы сдаться в плен. Он рассказал, что попал на фронт после того, как его поймали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). В части он вступил в конфликт с командиром из-за ротации войск, который перерос в стрельбу. 

Сумское направление

Военнослужащие ВС РФ, десантники рязанского 137 полка ВДВ выявляют огневые позиции, пункты управления дронов и украинскую пехоту в Сумской области. За этим следует их планомерное уничтожение и продвижение российских штурмовых групп к городу Сумы, отмечает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Харьковская область

Российские военнослужащие нащупывают слабые места украинских войск в Харьковской области, совершают рывки и занимают новую территорию, в частности, у села Меловое. Здесь бойцы РФ действуют сразу по трем направлениям, что затрудняет реагирование для ВСУ. «Поскольку резервы у них не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Купянское направление

Армия России атакует и продвигается вперед. Операторы ударных дронов уничтожают позиции ВСУ, пишет тот же канал.

ДНР

Константиновское направление

ВС РФ активно наступают на город Константиновка и бьют дронами по пунктам дислокации ВСУ. Появляется информация о том, что российские бойцы освободили село Александров-Калиново, которое находится рядом с селом Яблоновка на пути к Константиновке. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. Также ВС РФ продвигаются у поселка Курдюмовка и наступают у Дзержинска. 

Красноармейское направление

Подразделения армии России продвинулись в селе Федоровка и закрепились на его восточных окраинах. Так бойцы ВС РФ развивают успех после освобождения села Новоторецкое у города Родинское. «Боестолкновения идут на регулярной основе, но украинские боевики здесь сопротивляются. Рельеф местности им позволяет вести оборонительную деятельность», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Днепропетровская область

Командование ВСУ перебрасывает штабы подразделений из города Днепропетровск (украинское название — Днепр) в западные регионы страны. Это связано с продвижением линии фронта к областному центру. 

Ростовская область

Дрон ВСУ попал в автомобиль в Зимовниковском районе Ростовской области. Машина загорелась, из нее не смогли выбраться двое братьев: челюстно-лицевой хирург из Калмыкии Мирослав Насанкаев, работавший в Москве, и его двоюродный брат. 

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Военнослужащий украинских войск расстрелял командира, чтобы спастись от вынужденного прибывания на фронте. После этого он добровольно сдался в плен бойцам ВС РФ. Армия России продвигается сразу по нескольким направлениям: бойцы развивают наступление по направлению к городу Сумы в Сумской области, под Купянском в Харьковской и у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. На фоне успехов российских войск командование ВСУ перемещает свои штабы глубже на Украину. Об изменении линии фронта и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU. Боец ВСУ расстрелял командира и сдался в плен Украинский военный расстрелял своего командира и нескольких его приближенных и вышел к российским войскам, чтобы сдаться в плен. Он рассказал, что попал на фронт после того, как его поймали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). В части он вступил в конфликт с командиром из-за ротации войск, который перерос в стрельбу.  Сумское направление Военнослужащие ВС РФ, десантники рязанского 137 полка ВДВ выявляют огневые позиции, пункты управления дронов и украинскую пехоту в Сумской области. За этим следует их планомерное уничтожение и продвижение российских штурмовых групп к городу Сумы, отмечает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Харьковская область Российские военнослужащие нащупывают слабые места украинских войск в Харьковской области, совершают рывки и занимают новую территорию, в частности, у села Меловое. Здесь бойцы РФ действуют сразу по трем направлениям, что затрудняет реагирование для ВСУ. «Поскольку резервы у них не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Купянское направление Армия России атакует и продвигается вперед. Операторы ударных дронов уничтожают позиции ВСУ, пишет тот же канал. ДНР Константиновское направление ВС РФ активно наступают на город Константиновка и бьют дронами по пунктам дислокации ВСУ. Появляется информация о том, что российские бойцы освободили село Александров-Калиново, которое находится рядом с селом Яблоновка на пути к Константиновке. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. Также ВС РФ продвигаются у поселка Курдюмовка и наступают у Дзержинска.  Красноармейское направление Подразделения армии России продвинулись в селе Федоровка и закрепились на его восточных окраинах. Так бойцы ВС РФ развивают успех после освобождения села Новоторецкое у города Родинское. «Боестолкновения идут на регулярной основе, но украинские боевики здесь сопротивляются. Рельеф местности им позволяет вести оборонительную деятельность», — отметил Марочко в беседе с ТАСС. Днепропетровская область Командование ВСУ перебрасывает штабы подразделений из города Днепропетровск (украинское название — Днепр) в западные регионы страны. Это связано с продвижением линии фронта к областному центру.  Ростовская область Дрон ВСУ попал в автомобиль в Зимовниковском районе Ростовской области. Машина загорелась, из нее не смогли выбраться двое братьев: челюстно-лицевой хирург из Калмыкии Мирослав Насанкаев, работавший в Москве, и его двоюродный брат. 
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