Почти 100 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

Ночью средства ПВО уничтожили 99 дронов ВСУ
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Почти сто дронов ВСУ атаковали регионы России ночью
Почти сто дронов ВСУ атаковали регионы России ночью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью 27 июля силы ПВО ликвидировали 99 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"... уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

Самая большая часть дронов была сбита над Брянской областью — 36 аппаратов. Еще 21 беспилотник был уничтожен над Смоленской областью, 10 — над Калужской. Над Волгоградской и Ростовской областями по девять аппаратов, четыре — над Крымом, по два БПЛА сбито в Воронежской и Курской областях, а также над Черным морем. По одному беспилотнику сбито в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее в Волгоградской области движение поездов было приостановлено вследствие атаки украинских дронов, нацеленной на объекты железнодорожной инфраструктуры. По данным пресс-службы транспортной прокуратуры региона, происшествие зафиксировано на станции Жутово, расположенной в Октябрьском районе. В результате удара было повреждено электроснабжение контактной сети.

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Ночью 27 июля силы ПВО ликвидировали 99 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. "... уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. Самая большая часть дронов была сбита над Брянской областью — 36 аппаратов. Еще 21 беспилотник был уничтожен над Смоленской областью, 10 — над Калужской. Над Волгоградской и Ростовской областями по девять аппаратов, четыре — над Крымом, по два БПЛА сбито в Воронежской и Курской областях, а также над Черным морем. По одному беспилотнику сбито в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях. Ранее в Волгоградской области движение поездов было приостановлено вследствие атаки украинских дронов, нацеленной на объекты железнодорожной инфраструктуры. По данным пресс-службы транспортной прокуратуры региона, происшествие зафиксировано на станции Жутово, расположенной в Октябрьском районе. В результате удара было повреждено электроснабжение контактной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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