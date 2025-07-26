26 июля 2025

Водитель BMW насмерть сбил молодую женщину возле мэрии Магнитогорска. Видео

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Сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства смертельного ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства смертельного ДТП Фото:

В Магнитогорске Челябинской области водитель BMW X3 сбил 32-летнюю женщину и врезался в здание администрации. В результате ДТП пешеход погибла от полученных травм. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Ночью 26 июля около 23:43 водитель автомобиля BMW X3 не справился с управлением на мокрой дороге. Машину выбросило на тротуар и BMW совершил наезд на пешехода, а затем протаранил крыльцо здания городской администрации. Женщина 1993 года рождения скончалась на месте от полученных травм», — отмечают в пресс-службе ГАИ региона.

Два пассажира автомобиля BMW, 1993 и 1999 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. По предварительным данным, 27-летний водитель управлял не зарегистрированным автомобилем. В настоящее время полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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В Магнитогорске Челябинской области водитель BMW X3 сбил 32-летнюю женщину и врезался в здание администрации. В результате ДТП пешеход погибла от полученных травм. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «Ночью 26 июля около 23:43 водитель автомобиля BMW X3 не справился с управлением на мокрой дороге. Машину выбросило на тротуар и BMW совершил наезд на пешехода, а затем протаранил крыльцо здания городской администрации. Женщина 1993 года рождения скончалась на месте от полученных травм», — отмечают в пресс-службе ГАИ региона. Два пассажира автомобиля BMW, 1993 и 1999 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. По предварительным данным, 27-летний водитель управлял не зарегистрированным автомобилем. В настоящее время полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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