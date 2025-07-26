Сенатор Шептий объяснил суть нового закона о детях-мигрантах

Совет Федерации на 595-м заседании одобрил ряд ключевых законопроектов, включая новые механизмы обмена сведениями о несовершеннолетних иностранных гражданах между МВД и органами образования. Об этом сообщил сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.
«На исполнительные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления возлагается обязанность направлять в МВД России и его территориальные органы сведения, о результатах тестирования несовершеннолетних иностранных гражданах на знание русского языка, о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам, об отчислении из образовательной организации, об обращении в образовательную организацию с заявлением о приеме на обучение», — рассказал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В свою очередь, МВД будет информировать региональные власти и муниципалитеты о миграционном учете несовершеннолетних иностранцев, что должно помочь образовательным организациям принимать решения о возможности их обучения. Среди других рассмотренных вопросов — ужесточение ответственности за пропаганду нацизма, расширение оснований для лишения гражданства РФ, изменения в Бюджетный кодекс в связи с интеграцией цифрового рубля, а также допуск студентов к преподаванию в школах и колледжах.
За весеннюю сессию сенаторы рассмотрели 355 законов, из которых 196 были внесены непосредственно членами верхней палаты. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила рост законотворческой активности сенаторов и подчеркнула значимость работы по поддержке военнослужащих, ветеранов специальной военной операции и их семей, а также по реализации демографической политики.
В ходе сессии также прошло выездное заседание комитета по обороне и безопасности в Екатеринбурге, посвященное развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области. Кроме того, город принял участников культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», в котором приняли участие 200 молодых людей — потомков советских героев.
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