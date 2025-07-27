ПВО продолжают сбивать дроны над Псковской областью

ПВО сбили шесть дронов ВСУ в Псковской области
В Псковской области продолжается работа ПВО. Сбито шесть украинских дронов, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«По предварительной информации, над территорией региона уничтожены 6 БПЛА противника», — сообщил псковский глава. Он предупредил, что при звуках сбитых в небе дронов жителям нужно быть внимательными и остерегаться падения обломков. Ранее Ведерников сообщили, что в небе был сбит один БПЛА.
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