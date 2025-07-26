Тело рыбака водолазы подняли со дна водохранилища Челябинска

На озере Аргази, которое является водохранилищем Челябинска, утонул рыбак. Тело мужчины подняли со дна водолазы. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба региона.
«Спасатели обнаружили на дне водохранилища Аргази утонувшего рыбака, который пропал во время рыбалки. Затем водолазы подняли со дна озера его тело», — заявляет пресс-служба ПСС.
Отмечается, что двое мужчин отправились на рыбалку на разных лодках. Спустя некоторое время один из рыбаков вернулся на базу отдыха и не нашел своего товарища. Мужчина попытался связаться с другом по телефону, но тот не отвечал. После этого он обратился в экстренные службы по номеру 112.
На месте происшествия спасатели совместно с полицейскими сначала обнаружили пустую лодку, принадлежавшую пропавшему мужчине. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
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