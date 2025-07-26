26 июля 2025

Тело рыбака водолазы подняли со дна водохранилища Челябинска

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Тело утонувшего рыбака доставали со дна Аргази
Тело утонувшего рыбака доставали со дна Аргази Фото:

На озере Аргази, которое является водохранилищем Челябинска, утонул рыбак. Тело мужчины подняли со дна водолазы. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба региона.

«Спасатели обнаружили на дне водохранилища Аргази утонувшего рыбака, который пропал во время рыбалки. Затем водолазы подняли со дна озера его тело», — заявляет пресс-служба ПСС.

Отмечается, что двое мужчин отправились на рыбалку на разных лодках. Спустя некоторое время один из рыбаков вернулся на базу отдыха и не нашел своего товарища. Мужчина попытался связаться с другом по телефону, но тот не отвечал. После этого он обратился в экстренные службы по номеру 112.

На месте происшествия спасатели совместно с полицейскими сначала обнаружили пустую лодку, принадлежавшую пропавшему мужчине. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

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На озере Аргази, которое является водохранилищем Челябинска, утонул рыбак. Тело мужчины подняли со дна водолазы. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба региона. «Спасатели обнаружили на дне водохранилища Аргази утонувшего рыбака, который пропал во время рыбалки. Затем водолазы подняли со дна озера его тело», — заявляет пресс-служба ПСС. Отмечается, что двое мужчин отправились на рыбалку на разных лодках. Спустя некоторое время один из рыбаков вернулся на базу отдыха и не нашел своего товарища. Мужчина попытался связаться с другом по телефону, но тот не отвечал. После этого он обратился в экстренные службы по номеру 112. На месте происшествия спасатели совместно с полицейскими сначала обнаружили пустую лодку, принадлежавшую пропавшему мужчине. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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