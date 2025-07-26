26 июля 2025

Разборки со стрельбой устроили в Березниках: один человек в коме, другой попал в больницу. Видео

Участник конфликта оказался в коме после ночной перестрелки в Березниках
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, оружие не было боевым
По предварительным данным, оружие не было боевым Фото:

В Березниках (Пермский край) в ходе конфликта один из его участников произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате — один человек оказался в коме, а другому потребовалась срочная госпитализация. По словам очевидцев, все произошло в ночь на 27 июля.

«На улице 30 лет Победы произошла перестрелка. Предварительно, один из участников инцидента находится в коме, другой был госпитализирован с ранениями», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Березники».

По данным мессенджера, правоохранительные органы уже начали расследование. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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В Березниках (Пермский край) в ходе конфликта один из его участников произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате — один человек оказался в коме, а другому потребовалась срочная госпитализация. По словам очевидцев, все произошло в ночь на 27 июля. «На улице 30 лет Победы произошла перестрелка. Предварительно, один из участников инцидента находится в коме, другой был госпитализирован с ранениями», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Березники». По данным мессенджера, правоохранительные органы уже начали расследование. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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