В Березниках (Пермский край) в ходе конфликта один из его участников произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате — один человек оказался в коме, а другому потребовалась срочная госпитализация. По словам очевидцев, все произошло в ночь на 27 июля.
«На улице 30 лет Победы произошла перестрелка. Предварительно, один из участников инцидента находится в коме, другой был госпитализирован с ранениями», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Березники».
По данным мессенджера, правоохранительные органы уже начали расследование. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю.
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