Путин ознакомился с ходом учений ВМФ России

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Путин ознакомился с учениями ко Дню ВМФ
Путин ознакомился с учениями ко Дню ВМФ Фото:
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День ВМФ-2025

Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с проведением оперативных учений Военно-морского флота страны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. 

«Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России», — передал журналист. Отмечается, что учения приурочены ко Дню ВМФ России, который отмечается 27 июля.

Ранее в ходе визита в Главное Адмиралтейство Санкт-Петербурга Путин поздравил военнослужащих ВМФ с праздником. После он также заслушает доклады военного командования.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с проведением оперативных учений Военно-морского флота страны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.  «Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России», — передал журналист. Отмечается, что учения приурочены ко Дню ВМФ России, который отмечается 27 июля. Ранее в ходе визита в Главное Адмиралтейство Санкт-Петербурга Путин поздравил военнослужащих ВМФ с праздником. После он также заслушает доклады военного командования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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