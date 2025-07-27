Путин ознакомился с ходом учений ВМФ России

Путин ознакомился с учениями ко Дню ВМФ
новость из сюжетаДень ВМФ-2025
Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с проведением оперативных учений Военно-морского флота страны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России», — передал журналист. Отмечается, что учения приурочены ко Дню ВМФ России, который отмечается 27 июля.
Ранее в ходе визита в Главное Адмиралтейство Санкт-Петербурга Путин поздравил военнослужащих ВМФ с праздником. После он также заслушает доклады военного командования.
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