Сотрудники транспортной прокуратуры помогают пассажирам Пулково. Видео

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Пассажирам оказывают правовую помощь
Пассажирам оказывают правовую помощь Фото:

В питерском аэропорту Пулково организована работа мобильной приемной Северо-Западной транспортной прокуратуры. На территории воздушной гавани находится помощник транспортного прокурора Санкт-Петербурга Олег Шишкин. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

«Помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Олег Шишкин оказывает правовую помощь пассажирам аэропорта [Пулково]», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Также сообщается, что 27 рейсов отправлены на запасные аэродромы: Шереметьево, Домодедово, Архангельск. Отменены на данный момент 37 рейсов.

Ранее стало известно, что в воздушной гавани Санкт-Петербурга сняты все ограничения на посадку и полеты. В Росавиации добавили, что в связи с ограничениями в Пулково задерживаются рейсы из Калининграда. Там также корректируется расписание.

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В питерском аэропорту Пулково организована работа мобильной приемной Северо-Западной транспортной прокуратуры. На территории воздушной гавани находится помощник транспортного прокурора Санкт-Петербурга Олег Шишкин. Об этом ведомство сообщило в соцсетях. «Помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Олег Шишкин оказывает правовую помощь пассажирам аэропорта [Пулково]», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. Также сообщается, что 27 рейсов отправлены на запасные аэродромы: Шереметьево, Домодедово, Архангельск. Отменены на данный момент 37 рейсов. Ранее стало известно, что в воздушной гавани Санкт-Петербурга сняты все ограничения на посадку и полеты. В Росавиации добавили, что в связи с ограничениями в Пулково задерживаются рейсы из Калининграда. Там также корректируется расписание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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