В питерском аэропорту Пулково организована работа мобильной приемной Северо-Западной транспортной прокуратуры. На территории воздушной гавани находится помощник транспортного прокурора Санкт-Петербурга Олег Шишкин. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
«Помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Олег Шишкин оказывает правовую помощь пассажирам аэропорта [Пулково]», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Также сообщается, что 27 рейсов отправлены на запасные аэродромы: Шереметьево, Домодедово, Архангельск. Отменены на данный момент 37 рейсов.
Ранее стало известно, что в воздушной гавани Санкт-Петербурга сняты все ограничения на посадку и полеты. В Росавиации добавили, что в связи с ограничениями в Пулково задерживаются рейсы из Калининграда. Там также корректируется расписание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.