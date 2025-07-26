Билл ценит сбалансированное питание (архивное фото)
Пермский зоопарк опубликовал забавное видео, на котором завтракает орангутан Билл. Примат держит в руках контейнер с творогом и умело орудует ложкой.
«Орангутан Билл знает, что правильный завтрак — залог хорошего дня. И пропускать его никак нельзя! Творог со свежими фруктами и орешками в качестве первого приема пищи — идеальное сочетание», — указано в посте учреждения в соцсети «ВКонтакте».
В Пермь 18-летний самец борнейского орангутана по имени Билл прибыл из Краснодарского края в начале года. Об этом URA.RU уже писало. Он любит рисовать и отдыхать в гамаке, а еще обожает смотреть телевизор.
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