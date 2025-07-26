26 июля 2025

В Пермском зоопарке показали завтрак орангутана Билла. Видео

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Билл ценит сбалансированное питание (архивное фото)
Билл ценит сбалансированное питание (архивное фото) Фото:

Пермский зоопарк опубликовал забавное видео, на котором завтракает орангутан Билл. Примат держит в руках контейнер с творогом и умело орудует ложкой.

«Орангутан Билл знает, что правильный завтрак — залог хорошего дня. И пропускать его никак нельзя! Творог со свежими фруктами и орешками в качестве первого приема пищи — идеальное сочетание», — указано в посте учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В Пермь 18-летний самец борнейского орангутана по имени Билл прибыл из Краснодарского края в начале года. Об этом URA.RU уже писало. Он любит рисовать и отдыхать в гамаке, а еще обожает смотреть телевизор.

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Пермский зоопарк опубликовал забавное видео, на котором завтракает орангутан Билл. Примат держит в руках контейнер с творогом и умело орудует ложкой. «Орангутан Билл знает, что правильный завтрак — залог хорошего дня. И пропускать его никак нельзя! Творог со свежими фруктами и орешками в качестве первого приема пищи — идеальное сочетание», — указано в посте учреждения в соцсети «ВКонтакте». В Пермь 18-летний самец борнейского орангутана по имени Билл прибыл из Краснодарского края в начале года. Об этом URA.RU уже писало. Он любит рисовать и отдыхать в гамаке, а еще обожает смотреть телевизор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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