Задержки рейсов в аэропортах России 27 июля: данные к этому часу

В аэропортах крупных городов России продолжаются задержки и отмена рейсов. Основные проблемы с авиасообщением отмечаются в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.
Москва
В аэропорту Шереметьево задержан вылет рейса в Нижнекамск, назначенный на 14:10 (мск). Также сообщается о задержке рейса в Магас, вылет которого был запланирован на 14:25. Задерживаются вылеты в Грозный, Чебоксары, Казань, Архангельск. Отменен вылет самолета в Сочи.
В аэропорту Внуково сообщается о задержке вылета самолета в Грозный, назначенный на 14:30. По данным табло, остальные рейсы придерживаются своего расписания.
Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково с 12:00 и по настоящее время сообщили о задержании более 30-ти рейсов. Среди направлений — Ижевск, Калининград, Стамбул, Якутск, Уфа, Сочи, Минеральные воды, Тюмень, Волгоград, Самара. Также отменены три рейса в Москву. Пулково ограничивает прием самолетов из других городов. Отменены несколько рейсов из Москвы и Калининграда.
Сочи
В сочинском аэропорту задержано более 10 рейсов. Среди направлений — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Аду-Даби, Дубай. Часть самолетов, прибывающих в Сочи, задерживаются, в том числе рейсы из Думая, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга.
Владикавказ
Аэропорт Беслан в Республике Северная Осетия функционирует в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано.
Екатеринбург
В аэропорту Кольцово с задержками прилетят самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы. Их прибытие запаздывает в среднем на три часа. Также задержан вылет из Екатеринбурга в Сочи, а а также в Сургут.
Тюмень
В аэропорту Рощино задержаны два рейса на влет в Санкт-Петербург. Они должны были вылететь в 13:20, сейчас на д=табло указано, что вылет назначен на 18:00.
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