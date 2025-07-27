Путин объявил о преобразовании бригад морпехов в дивизии

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Путин заявил о повышении ударной мощи морпехов
Путин заявил о повышении ударной мощи морпехов Фото:
новость из сюжета
День ВМФ-2025

Пять бригад морской пехоты Военно-морского флота России в ближайшее время преобразуют в дивизии, такое решение позволит значительно усилить боевой потенциал и возможности подразделений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Преобразование бригад морской пехоты в дивизии качественно повысит ударную мощь и боевые возможности», — подчеркнул Владимир Путин в видеообращении к участникам учений ВМФ «Июльский шторм». Его выступление транслирует официальный сайт Кремля. Две из этих бригад будут реорганизованы уже в 2025 году. 

Дивизии отличается от бригады, во-первых, количеством рядового состава — от восьми до 20 тысяч и больше в дивизиях разных стран мира и от двух до восьми тысяч в бригадах, во-вторых — составом. Например, в дивизию может входить артиллерийский полк, там более обширный генеральский состав.

Президент также заявил, что российский флот будет продолжать оснащаться современной техникой и вооружением. Это необходимо для гарантированной защиты безопасности страны, сохранения суверенитета и отстаивания национальных интересов.

Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля. В маневрах задействованы Северная, Тихоокеанская, Балтийская и Каспийская флотилии.

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Пять бригад морской пехоты Военно-морского флота России в ближайшее время преобразуют в дивизии, такое решение позволит значительно усилить боевой потенциал и возможности подразделений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Преобразование бригад морской пехоты в дивизии качественно повысит ударную мощь и боевые возможности», — подчеркнул Владимир Путин в видеообращении к участникам учений ВМФ «Июльский шторм». Его выступление транслирует официальный сайт Кремля. Две из этих бригад будут реорганизованы уже в 2025 году.  Дивизии отличается от бригады, во-первых, количеством рядового состава — от восьми до 20 тысяч и больше в дивизиях разных стран мира и от двух до восьми тысяч в бригадах, во-вторых — составом. Например, в дивизию может входить артиллерийский полк, там более обширный генеральский состав. Президент также заявил, что российский флот будет продолжать оснащаться современной техникой и вооружением. Это необходимо для гарантированной защиты безопасности страны, сохранения суверенитета и отстаивания национальных интересов. Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля. В маневрах задействованы Северная, Тихоокеанская, Балтийская и Каспийская флотилии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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