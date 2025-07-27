Министр обороны РФ открыл бюст адмиралу Ушакову в День ВМФ. Видео

В Петербурге Белоусов открыл бюст адмиралу Ушакову и заложил аллею морской славы
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Белоусов подчеркнул важность личности Ушакова для истории ВМФ России
Белоусов подчеркнул важность личности Ушакова для истории ВМФ России Фото:
новость из сюжета
День ВМФ-2025

В Санкт-Петербурге на территории Адмиралтейства министр обороны РФ Андрей Белоусов в день ВМФ открыл бюст адмиралу Федору Ушакову. Об этом URA.RU рассказали в военном ведомстве.

«Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота», — сказал Белоусов. Его слова передает Минобороны.

Как отметил министр, адмирал Ушаков внес значительный вклад в защиту национальных интересов России, способствовал развитию ее военно-морской мощи и усилению позиций страны на международной арене. Он зарекомендовал себя как выдающийся наставник, проявлял глубокую заботу о подчиненных и придавал особое значение совершенствованию профессиональной подготовки моряков. С открытием бюста также была заложена и аллея морской славы.

«Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства», — отметил глава военного ведомства. В финале церемонии министр обороны вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, проявившим себя при выполнении боевых задач в зоне СВО. За проявленные мужество, отвагу и героизм военнослужащие были награждены орденом «Александра Невского», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «Суворова».

В День Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге также находится президент России Владимир Путин. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале — URA.RU.

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В Санкт-Петербурге на территории Адмиралтейства министр обороны РФ Андрей Белоусов в день ВМФ открыл бюст адмиралу Федору Ушакову. Об этом URA.RU рассказали в военном ведомстве. «Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота», — сказал Белоусов. Его слова передает Минобороны. Как отметил министр, адмирал Ушаков внес значительный вклад в защиту национальных интересов России, способствовал развитию ее военно-морской мощи и усилению позиций страны на международной арене. Он зарекомендовал себя как выдающийся наставник, проявлял глубокую заботу о подчиненных и придавал особое значение совершенствованию профессиональной подготовки моряков. С открытием бюста также была заложена и аллея морской славы. «Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства», — отметил глава военного ведомства. В финале церемонии министр обороны вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, проявившим себя при выполнении боевых задач в зоне СВО. За проявленные мужество, отвагу и героизм военнослужащие были награждены орденом «Александра Невского», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «Суворова». В День Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге также находится президент России Владимир Путин. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале — URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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