«Могу умереть спокойно»: моряк пожал руку Путину

В Санкт-Петербурге бывший моряк пожал руку президенту России Владимиру Путину во время выхода российского лидера к участникам празднования Дня Военно-морского флота. Мужчина заявил, что теперь может умереть спокойно. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Все, теперь могу умереть спокойно», — заявил после рукопожатия с президентом моряк, служивший три года на подводной лодке. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Бывший военнослужащий также попросил президента продолжать борьбу с фашизмом. Глава государства отметил, что для этого важна поддержка народа.
Ранее Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга га Дворцовой площади. Горожане получили возможность сфотографироваться с главой государства.
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