«Могу умереть спокойно»: моряк пожал руку Путину

Служивший на подлодке моряк пожал руку Путину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин отметил, что для борьбы с фашизмом важна поддержка народа
Путин отметил, что для борьбы с фашизмом важна поддержка народа Фото:
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День ВМФ-2025

В Санкт-Петербурге бывший моряк пожал руку президенту России Владимиру Путину во время выхода российского лидера к участникам празднования Дня Военно-морского флота. Мужчина заявил, что теперь может умереть спокойно. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. 

«Все, теперь могу умереть спокойно», — заявил после рукопожатия с президентом моряк, служивший три года на подводной лодке. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Бывший военнослужащий также попросил президента продолжать борьбу с фашизмом. Глава государства отметил, что для этого важна поддержка народа. 

Ранее Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга га Дворцовой площади. Горожане получили возможность сфотографироваться с главой государства.

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В Санкт-Петербурге бывший моряк пожал руку президенту России Владимиру Путину во время выхода российского лидера к участникам празднования Дня Военно-морского флота. Мужчина заявил, что теперь может умереть спокойно. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.  «Все, теперь могу умереть спокойно», — заявил после рукопожатия с президентом моряк, служивший три года на подводной лодке. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Бывший военнослужащий также попросил президента продолжать борьбу с фашизмом. Глава государства отметил, что для этого важна поддержка народа.  Ранее Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга га Дворцовой площади. Горожане получили возможность сфотографироваться с главой государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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