26 июля 2025

Бастрыкин ищет виновных в нападении бездомных собак на девочку в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Бастрыкина заинтересовал инцидент с собаками в Чернушке
Александра Бастрыкина заинтересовал инцидент с собаками в Чернушке Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении бездомных собак на маленькую девочку в Чернушке (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В регионе по данному факту (нападение животных на ребенка — прим. URA.RU) возбуждено уголовное дело по признакам преступления — халатность. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — указано в telegram-канале ведомства.

URA.RU уже писало, что восьмилетней девочке потребовалась помощь медиков после инцидента. К проверке подключилась прокуратура.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении бездомных собак на маленькую девочку в Чернушке (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В регионе по данному факту (нападение животных на ребенка — прим. URA.RU) возбуждено уголовное дело по признакам преступления — халатность. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — указано в telegram-канале ведомства. URA.RU уже писало, что восьмилетней девочке потребовалась помощь медиков после инцидента. К проверке подключилась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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