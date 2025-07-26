Бастрыкин ищет виновных в нападении бездомных собак на девочку в Пермском крае

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении бездомных собак на маленькую девочку в Чернушке (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В регионе по данному факту (нападение животных на ребенка — прим. URA.RU) возбуждено уголовное дело по признакам преступления — халатность. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — указано в telegram-канале ведомства.
URA.RU уже писало, что восьмилетней девочке потребовалась помощь медиков после инцидента. К проверке подключилась прокуратура.
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