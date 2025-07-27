Путин посетил центр единоборств «Корабелки» в Санкт-Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, более известного как «Корабелка». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Во время визита в Санкт-Петербург президент посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. В частности российский лидер осмотрел центр единоборств, открытый 25 апреля 2025 года, передает журналист URA.RU. Он включает три зала: для самбо и дзюдо, общей физподготовки и бокса.
Визит Владимира Путина в Санкт-Петербург проходит в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Военно-Морского флота, который отмечается 27 июля. Ранее президент ознакомился с ходом оперативных учений ВМФ и поздравил военнослужащих с праздником, а также заслушал доклады военного командования.
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