26 июля 2025
25 июля 2025

Бастрыкин заинтересовался избиением полицейских в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении полицейских
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении полицейских Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после применения насилия в отношении сотрудников полиции в Нефтеюганске. Об этом сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ.

«В медиапространстве появилась публикация о произошедшем в городе Нефтеюганске инциденте: группа молодых людей применила физическую силу в отношении сотрудников полиции при исполнении ими должностных обязанностей», — сказано в сообщении. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске (ХМАО) задержаны двое парней, совершивших нападение на сотрудников полиции. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после применения насилия в отношении сотрудников полиции в Нефтеюганске. Об этом сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. «В медиапространстве появилась публикация о произошедшем в городе Нефтеюганске инциденте: группа молодых людей применила физическую силу в отношении сотрудников полиции при исполнении ими должностных обязанностей», — сказано в сообщении. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске (ХМАО) задержаны двое парней, совершивших нападение на сотрудников полиции. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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