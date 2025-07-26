Бастрыкин заинтересовался избиением полицейских в ХМАО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после применения насилия в отношении сотрудников полиции в Нефтеюганске. Об этом сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ.
«В медиапространстве появилась публикация о произошедшем в городе Нефтеюганске инциденте: группа молодых людей применила физическую силу в отношении сотрудников полиции при исполнении ими должностных обязанностей», — сказано в сообщении. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске (ХМАО) задержаны двое парней, совершивших нападение на сотрудников полиции. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.
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