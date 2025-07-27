Путина наградили медалью «За верность российскому флоту». Видео

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Путин получил медаль от председателя Морской коллегии Патрушева
Путин получил медаль от председателя Морской коллегии Патрушева Фото:
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День ВМФ-2025

Президенту России Владимиру Путину вручили медаль Морской коллегии РФ «За преданность российскому флоту». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. 

Помощник Президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев вручил главе государства медаль и удостоверение. Он отметил вклад российского лидера в развитие и укрепление российского флота с 1997 года, а также заслуги в обеспечении морской мощи и стабильности страны.

Ранее Путин неоднократно подчеркивал значимость морского и речного флота для безопасности России. Президент отмечал вклад флота в освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал значимость морского и речного флота для безопасности и суверенитета России, а также поздравлял работников отрасли с профессиональным праздником. В своих обращениях президент отмечал вклад флота в освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока и подчеркивал задачи по развитию новых логистических маршрутов, что подчеркивает его внимание к развитию морской сферы страны.

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Президенту России Владимиру Путину вручили медаль Морской коллегии РФ «За преданность российскому флоту». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.  Помощник Президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев вручил главе государства медаль и удостоверение. Он отметил вклад российского лидера в развитие и укрепление российского флота с 1997 года, а также заслуги в обеспечении морской мощи и стабильности страны. Ранее Путин неоднократно подчеркивал значимость морского и речного флота для безопасности России. Президент отмечал вклад флота в освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал значимость морского и речного флота для безопасности и суверенитета России, а также поздравлял работников отрасли с профессиональным праздником. В своих обращениях президент отмечал вклад флота в освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока и подчеркивал задачи по развитию новых логистических маршрутов, что подчеркивает его внимание к развитию морской сферы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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