Президенту России Владимиру Путину вручили медаль Морской коллегии РФ «За преданность российскому флоту». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
Помощник Президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев вручил главе государства медаль и удостоверение. Он отметил вклад российского лидера в развитие и укрепление российского флота с 1997 года, а также заслуги в обеспечении морской мощи и стабильности страны.
Ранее Путин неоднократно подчеркивал значимость морского и речного флота для безопасности России. Президент отмечал вклад флота в освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал значимость морского и речного флота для безопасности и суверенитета России, а также поздравлял работников отрасли с профессиональным праздником. В своих обращениях президент отмечал вклад флота в освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока и подчеркивал задачи по развитию новых логистических маршрутов, что подчеркивает его внимание к развитию морской сферы страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.