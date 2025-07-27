Когда дождь стал бедствием: Пекин и окрестности тонут под ливнями. Фотогалерея

Сильные ливни обрушились на север Китая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 46 тысяч жителей пострадали из-за ливней в Китае
Более 46 тысяч жителей пострадали из-за ливней в Китае Фото:

Продолжительные ливни и последовавшие за ними наводнения в окрестностях Пекина стали причиной гибели двух человек, а также вынудили тысячи жителей покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы. Власти КНР предупреждают о высокой вероятности оползней и подтоплений, спровоцированных обильными осадками.

Особенно сложная ситуация сложилась в уезде Фупин, где ночью уровень осадков достиг 145 миллиметров в час — это абсолютный рекорд для данного региона. Одной из наиболее пострадавших территорий стал уезд Миюнь, расположенный неподалеку от Пекина. Здесь в ряде населенных пунктов отмечаются перебои с электроснабжением и связью. По сведениям местных радиостанций, из этого района уже эвакуированы свыше трех тысяч человек.

По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки сохранятся в ближайшие часы. В отдельных районах вокруг Миюня ожидается выпадение более 100 миллиметров дождя за шестичасовой промежуток, что значительно увеличивает угрозу подтопления низинных участков.

Особенно тяжелая ситуация наблюдается в городе Баодин, где за одну ночь выпало 540 миллиметров осадков — столько обычно фиксируется за весь год. Этот показатель существенно превышает среднегодовую норму для региона. В результате стихии пострадали свыше 46 тысяч человек, эвакуировано 4 655 жителей. Что происходит в стране, оказавшейся во власти стихии — в фотогалерее URA.RU. 

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Продолжительные ливни и последовавшие за ними наводнения в окрестностях Пекина стали причиной гибели двух человек, а также вынудили тысячи жителей покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы. Власти КНР предупреждают о высокой вероятности оползней и подтоплений, спровоцированных обильными осадками. Особенно сложная ситуация сложилась в уезде Фупин, где ночью уровень осадков достиг 145 миллиметров в час — это абсолютный рекорд для данного региона. Одной из наиболее пострадавших территорий стал уезд Миюнь, расположенный неподалеку от Пекина. Здесь в ряде населенных пунктов отмечаются перебои с электроснабжением и связью. По сведениям местных радиостанций, из этого района уже эвакуированы свыше трех тысяч человек. По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки сохранятся в ближайшие часы. В отдельных районах вокруг Миюня ожидается выпадение более 100 миллиметров дождя за шестичасовой промежуток, что значительно увеличивает угрозу подтопления низинных участков. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в городе Баодин, где за одну ночь выпало 540 миллиметров осадков — столько обычно фиксируется за весь год. Этот показатель существенно превышает среднегодовую норму для региона. В результате стихии пострадали свыше 46 тысяч человек, эвакуировано 4 655 жителей. Что происходит в стране, оказавшейся во власти стихии — в фотогалерее URA.RU. 
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