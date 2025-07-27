Связи нет — порядок есть: что делать, если отключили мобильный интернет

IT-специалист Максимова: карты и документы нужно сохранять в офлайн-режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Рекомендуется сохранять важные данные на телефон для офлайн-доступа
Рекомендуется сохранять важные данные на телефон для офлайн-доступа Фото:

В последнее время в ряде российских регионов наблюдаются частые перебои с мобильным интернетом, что связано с введением мер безопасности из-за угроз атак дронов. Чтобы не потерять доступ к необходимой информации, рекомендуется сохранять важные документы и карты местности на телефоне для офлайн-доступа, сообщила заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова. Что делать, если пропал интернет — в материале URA.RU. 

Если интернет пропал только у вас

Если связь исчезла внезапно, но у соседей или в другом районе она работает, проблема может быть локальной. Начните с простых действий:

  • Перезагрузите роутер и устройства — отключите питание на 30 секунд, затем включите снова. Перезапустите компьютер, телефон или планшет.
  • Проверьте кабели и соединения — убедитесь, что интернет-кабель надежно подключен к роутеру, а индикаторы горят в штатном режиме.
  • Проверьте настройки сети — на компьютере убедитесь, что сетевой адаптер включен, а IP и DNS получаются автоматически. На телефоне проверьте, активирована ли передача данных.
  • Позвоните провайдеру — если проблема не решается, свяжитесь с технической поддержкой. Возможно, проводятся плановые работы или произошел сбой на линии.

Если интернет не восстанавливается, попробуйте подключиться через мобильную сеть (если она доступна). Также вы можете поискать ближайшую точку с Wi-Fi.

Если интернет отключили из-за атаки БПЛА

В некоторых регионах интернет могут отключать временно из-за угрозы атак беспилотников. В таком случае связь пропадает у всех операторов сразу. Как понять, что это именно такой случай:

  • В небе слышен гул дронов или звуки взрывов.
  • Внезапно отключается не только интернет, но и мобильная связь, а иногда и электричество.
  • Поступают официальные уведомления от МЧС или местных властей.

В такой ситуации главное — сохранять спокойствие. Интернет могут восстановить в течение нескольких часов, но лучше заранее подготовиться к возможным перебоям.

Как оставаться на связи

По словам экспертов в области информационной безопасности, важно заранее подготовиться к возможным перебоям со связью. Заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова советует сохранять важную информацию в офлайн-режиме, включая карты местности и электронные копии документов. 

Специалисты отмечают, что при внезапном отключении интернета следует попробовать альтернативные способы связи. Как поясняет в разговоре с RT руководитель лаборатории доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев Юрий Силаев, в таких ситуациях может помочь переключение на более старые стандарты связи — 2G или 3G, которые иногда продолжают работать. Он рекомендует иметь сим-карту другого оператора как запасной вариант связи.

Эксперты сходятся во мнении, что базовые функции телефона, такие как звонки и SMS, часто остаются доступными даже при отсутствии мобильного интернета. Они советуют не забывать об этих традиционных способах коммуникации в экстренных ситуациях.

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В последнее время в ряде российских регионов наблюдаются частые перебои с мобильным интернетом, что связано с введением мер безопасности из-за угроз атак дронов. Чтобы не потерять доступ к необходимой информации, рекомендуется сохранять важные документы и карты местности на телефоне для офлайн-доступа, сообщила заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова. Что делать, если пропал интернет — в материале URA.RU.  Если интернет пропал только у вас Если связь исчезла внезапно, но у соседей или в другом районе она работает, проблема может быть локальной. Начните с простых действий: Если интернет не восстанавливается, попробуйте подключиться через мобильную сеть (если она доступна). Также вы можете поискать ближайшую точку с Wi-Fi. Если интернет отключили из-за атаки БПЛА В некоторых регионах интернет могут отключать временно из-за угрозы атак беспилотников. В таком случае связь пропадает у всех операторов сразу. Как понять, что это именно такой случай: В такой ситуации главное — сохранять спокойствие. Интернет могут восстановить в течение нескольких часов, но лучше заранее подготовиться к возможным перебоям. Как оставаться на связи По словам экспертов в области информационной безопасности, важно заранее подготовиться к возможным перебоям со связью. Заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова советует сохранять важную информацию в офлайн-режиме, включая карты местности и электронные копии документов.  Специалисты отмечают, что при внезапном отключении интернета следует попробовать альтернативные способы связи. Как поясняет в разговоре с RT руководитель лаборатории доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев Юрий Силаев, в таких ситуациях может помочь переключение на более старые стандарты связи — 2G или 3G, которые иногда продолжают работать. Он рекомендует иметь сим-карту другого оператора как запасной вариант связи. Эксперты сходятся во мнении, что базовые функции телефона, такие как звонки и SMS, часто остаются доступными даже при отсутствии мобильного интернета. Они советуют не забывать об этих традиционных способах коммуникации в экстренных ситуациях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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