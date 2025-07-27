Мобильная тишина: карта отключений интернета в России на 27 июля

В Красноярске и Ижевске наблюдаются сбои в работе интернета
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В Красноярске вторые сутки наблюдаются сбои в работе мобильного интернета
В Красноярске вторые сутки наблюдаются сбои в работе мобильного интернета Фото:

Жители в нескольких регионах России столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Больше всего жалоб зафиксировано у операторов МТС, МегаФон, Tele2. В Красноярске мобильный интернет не работает уже второй день. В каких еще регионах наблюдаются сбои — в материале URA.RU. 

Проблемы с сотовой связью

  • МТС — 446 жалоб (22% — Красноярский край, 16% — Москва, 15% — Санкт-Петербург)
  • МегаФон — 374 жалобы (25% — Красноярский край, 17% – Москва, 15% — Санкт-Петербург)
  • Tele2 — 338 жалоб (43% — Красноярский край)
  • Билайн — 192 жалобы (26% — Красноярский край)
  • Yota — 141 жалоба (25% — Красноярский Край, 17% — Новосибирская область, 13% — Санкт-Петербург)
  • Ростелеком — 75 жалоб (30% — Москва, 14% — Иркутская область)
  • Т-Мобайл — 61 жалоба (36% — Санкт-Петербург)

Жители Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской, Владимирской областей также сообщают о проблемах с доступом к интернету. О сбоях рассказывают и в Республике Марий Эл, Забайкальском крае.

Красноярск

В Красноярске продолжается масштабный сбой связи — интернет и мобильные сети не работают уже вторые сутки. Жители сообщают о полном отключении LTE, неработающих платежных терминалах и валидаторах в общественном транспорте. Люди вынуждены искать Wi-Fi для базовых задач, а наличные снова стали главным способом оплаты.

Кроме того, цены на такси взлетели втрое — системы не могут корректно рассчитать стоимость поездок, а количество доступных машин в приложениях сократилось. «В приложении заказ забрал, 2ГИС включил скачанный и едешь. Мне кажется, им только в радость с такими ценниками ездить», — написала местная жительница. Доставка продуктов из магазинов парализована. Операторы связи утверждают, что проблемы вызваны мерами безопасности, но сроки восстановления не называют.

Горожане массово вспоминают забытые навыки: пишут SMS вместо сообщений в мессенджерах, вспоминают номера такси по памяти. Нашли в машине 350 рублей, заправили пять литров. Поехали до ближайшего банкомата и снова на заправку. Вывод — теперь всегда с собой носить наличку», — рассказал один из комментаторов. 

Ижевск

В Ижевске со вчерашнего вечера отмечаются серьезные перебои с мобильным интернетом. Некоторые местные жители пишут, что второй день находятся без связи. При этом у кого-то работает 3G.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге сегодня в некоторых магазинах покупатели столкнулись с невозможностью оплатить товары через QR-коды из-за проблем с интернет-соединением. По словам очевидцев, процесс оплаты также значительно замедлился. Ранее губернатор Ленинградской области информировал о возможном снижении качества связи в связи с принятием мер против атак беспилотников.

Удмуртия

В Удмуртии проблемы с интернетом объяснили угрозой атаки дронов, зафиксированной накануне, однако после этого связь так и не восстановили. Региональные власти предупредили, что отключения мобильного интернета будут продолжаться. Глава правительства республики Роман Ефимов отметил, что пока невозможно создать систему оповещения граждан о таких отключениях, поскольку решения принимаются по определенному алгоритму.

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Жители в нескольких регионах России столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Больше всего жалоб зафиксировано у операторов МТС, МегаФон, Tele2. В Красноярске мобильный интернет не работает уже второй день. В каких еще регионах наблюдаются сбои — в материале URA.RU.  Проблемы с сотовой связью Жители Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской, Владимирской областей также сообщают о проблемах с доступом к интернету. О сбоях рассказывают и в Республике Марий Эл, Забайкальском крае. Красноярск В Красноярске продолжается масштабный сбой связи — интернет и мобильные сети не работают уже вторые сутки. Жители сообщают о полном отключении LTE, неработающих платежных терминалах и валидаторах в общественном транспорте. Люди вынуждены искать Wi-Fi для базовых задач, а наличные снова стали главным способом оплаты. Кроме того, цены на такси взлетели втрое — системы не могут корректно рассчитать стоимость поездок, а количество доступных машин в приложениях сократилось. «В приложении заказ забрал, 2ГИС включил скачанный и едешь. Мне кажется, им только в радость с такими ценниками ездить», — написала местная жительница. Доставка продуктов из магазинов парализована. Операторы связи утверждают, что проблемы вызваны мерами безопасности, но сроки восстановления не называют. Горожане массово вспоминают забытые навыки: пишут SMS вместо сообщений в мессенджерах, вспоминают номера такси по памяти. Нашли в машине 350 рублей, заправили пять литров. Поехали до ближайшего банкомата и снова на заправку. Вывод — теперь всегда с собой носить наличку», — рассказал один из комментаторов.  Ижевск В Ижевске со вчерашнего вечера отмечаются серьезные перебои с мобильным интернетом. Некоторые местные жители пишут, что второй день находятся без связи. При этом у кого-то работает 3G. Санкт-Петербург В Санкт-Петербурге сегодня в некоторых магазинах покупатели столкнулись с невозможностью оплатить товары через QR-коды из-за проблем с интернет-соединением. По словам очевидцев, процесс оплаты также значительно замедлился. Ранее губернатор Ленинградской области информировал о возможном снижении качества связи в связи с принятием мер против атак беспилотников. Удмуртия В Удмуртии проблемы с интернетом объяснили угрозой атаки дронов, зафиксированной накануне, однако после этого связь так и не восстановили. Региональные власти предупредили, что отключения мобильного интернета будут продолжаться. Глава правительства республики Роман Ефимов отметил, что пока невозможно создать систему оповещения граждан о таких отключениях, поскольку решения принимаются по определенному алгоритму.
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© Служба новостей «URA.RU»
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