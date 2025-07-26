Врачи из Ханты-Мансийска спасли жизнь пациентке с остановкой сердца

В Ханты-Мансийске врачи Окружного кардиологического диспансера спасли 33-летнюю жительницу Нефтеюганска, поступившую с острым инфарктом миокарда и остановкой сердца. Об этом сообщили в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.
Состояние пациентки стремительно ухудшилось уже в приемном отделении, где у нее произошла остановка сердца. «Я знала, что дома пациентку ждет 13-летний сын. В этот момент у меня была только одна мысль — его мама будет жить, и мы сделаем все для этого», — цитируют слова врача-кардиолога Полины Дутовой в канале.
Бригада анестезиологов-реаниматологов оперативно присоединилась к оказанию помощи. После успешной сердечно-легочной реанимации и восстановления сердечного ритма пациентке экстренно провели стентирование коронарной артерии. Эта операция позволила восстановить кровоток и снизить риск тяжелых осложнений.
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