26 июля 2025

Врачи из Ханты-Мансийска спасли жизнь пациентке с остановкой сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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У женщины случился острый инфаркт миокарда
У женщины случился острый инфаркт миокарда Фото:

В Ханты-Мансийске врачи Окружного кардиологического диспансера спасли 33-летнюю жительницу Нефтеюганска, поступившую с острым инфарктом миокарда и остановкой сердца. Об этом сообщили в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.

Состояние пациентки стремительно ухудшилось уже в приемном отделении, где у нее произошла остановка сердца. «Я знала, что дома пациентку ждет 13-летний сын. В этот момент у меня была только одна мысль — его мама будет жить, и мы сделаем все для этого», — цитируют слова врача-кардиолога Полины Дутовой в канале.

Бригада анестезиологов-реаниматологов оперативно присоединилась к оказанию помощи. После успешной сердечно-легочной реанимации и восстановления сердечного ритма пациентке экстренно провели стентирование коронарной артерии. Эта операция позволила восстановить кровоток и снизить риск тяжелых осложнений.

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В Ханты-Мансийске врачи Окружного кардиологического диспансера спасли 33-летнюю жительницу Нефтеюганска, поступившую с острым инфарктом миокарда и остановкой сердца. Об этом сообщили в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО. Состояние пациентки стремительно ухудшилось уже в приемном отделении, где у нее произошла остановка сердца. «Я знала, что дома пациентку ждет 13-летний сын. В этот момент у меня была только одна мысль — его мама будет жить, и мы сделаем все для этого», — цитируют слова врача-кардиолога Полины Дутовой в канале. Бригада анестезиологов-реаниматологов оперативно присоединилась к оказанию помощи. После успешной сердечно-легочной реанимации и восстановления сердечного ритма пациентке экстренно провели стентирование коронарной артерии. Эта операция позволила восстановить кровоток и снизить риск тяжелых осложнений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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