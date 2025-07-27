Россияне смогут летать на северокорейский курорт

В перспективе возможно открытие прямых авиарейсов из России на северокорейский курорт Вонсан. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.
«Да, мы рассматриваем эти вопросы (о запуске прямых рейсов на Вонсан — прим. URA.RU), и они сейчас в проработке», — сказал Козлов. Его слова приводит РИА Новости.
Сегодня из московского аэропорта Шереметьево в 19:00 по МСК отправится первый прямой авиарейс в столицу КНДР Пхеньян. На первоначальном этапе рейсы будут осуществляться один раз в месяц, а дальнейшая периодичность полетов будет установлена на основе анализа пассажиропотока. Перевозка пассажиров осуществляется на воздушных судах Boeing и Airbus.
Первая группа туристов из России, состоящая из 13 человек, завершила свой отдых на курорте Вонсан-Кальма в Северной Корее, несмотря на возникшие организационные проблемы. По словам участников тура, они провели три дня на пляже, однако программа путешествия претерпела непредвиденные корректировки из-за отмены авиарейса и сменой отеля, пишет «360.ru».
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