Россияне смогут летать на северокорейский курорт

Козлов: прямые рейсы могут запустить на северокорейский курорт Вонсан
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На северокорейский курорт Вонсан могут запустить прямые рейсы
На северокорейский курорт Вонсан могут запустить прямые рейсы Фото:

В перспективе возможно открытие прямых авиарейсов из России на северокорейский курорт Вонсан. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

«Да, мы рассматриваем эти вопросы (о запуске прямых рейсов на Вонсан — прим. URA.RU), и они сейчас в проработке», — сказал Козлов. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня из московского аэропорта Шереметьево в 19:00 по МСК отправится первый прямой авиарейс в столицу КНДР Пхеньян. На первоначальном этапе рейсы будут осуществляться один раз в месяц, а дальнейшая периодичность полетов будет установлена на основе анализа пассажиропотока. Перевозка пассажиров осуществляется на воздушных судах Boeing и Airbus.

Первая группа туристов из России, состоящая из 13 человек, завершила свой отдых на курорте Вонсан-Кальма в Северной Корее, несмотря на возникшие организационные проблемы. По словам участников тура, они провели три дня на пляже, однако программа путешествия претерпела непредвиденные корректировки из-за отмены авиарейса и сменой отеля, пишет «360.ru».

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В перспективе возможно открытие прямых авиарейсов из России на северокорейский курорт Вонсан. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов. «Да, мы рассматриваем эти вопросы (о запуске прямых рейсов на Вонсан — прим. URA.RU), и они сейчас в проработке», — сказал Козлов. Его слова приводит РИА Новости. Сегодня из московского аэропорта Шереметьево в 19:00 по МСК отправится первый прямой авиарейс в столицу КНДР Пхеньян. На первоначальном этапе рейсы будут осуществляться один раз в месяц, а дальнейшая периодичность полетов будет установлена на основе анализа пассажиропотока. Перевозка пассажиров осуществляется на воздушных судах Boeing и Airbus. Первая группа туристов из России, состоящая из 13 человек, завершила свой отдых на курорте Вонсан-Кальма в Северной Корее, несмотря на возникшие организационные проблемы. По словам участников тура, они провели три дня на пляже, однако программа путешествия претерпела непредвиденные корректировки из-за отмены авиарейса и сменой отеля, пишет «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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