Путин признался, что работал каскадером

Президент РФ Владимир Путин в 1970-х годах, будучи членом секции единоборств, вместе со своими товарищами принимал участие в съемках фильмов в роли каскадера. Так подписано одно из фото в центре единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, более известного как «Корабелка». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На подписи к одной из фотографий указано, что Путин в 70-х работал каскадером для съемок фильмов», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Он также добавил, что помимо этого фота в центре находятся и другие. Например, на одной из них российский президент занимается дзюдо.
Ранее центр единоборств глава государства посетил лично. Там российский лидер осмотрел три зала: для самбо и дзюдо, общей физподготовки и бокса. Путин в День ВМФ находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале URA.RU.
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