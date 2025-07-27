В РФ отреагировали на провокации у гостиницы российских фехтовальщиков в Тбилиси

Глава ФФР Мамедов: провокация в Грузии - дешевая акция
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В Грузии устроили акцию против российских спортсменов
В Грузии устроили акцию против российских спортсменов Фото:

Провокации у гостиницы российских спортсменов в Тбилиси — «дешевая акция». Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы, и не сделал. За исключением каких-то проплаченных особей, которые к грузинскому народу никакого отношения не имеют. Дешевые акции со сжиганием нашего флага, с протестами, петардами и фейерверками в пять утра — это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу», — заявил Мамедов. Его слова передает ТАСС. 

Ранее в Тбилиси прошли акции протеста против участия российских фехтовальщиков в чемпионате мира: активисты сожгли российский флаг, выкрикивали лозунги и требовали исключения спортсменов. Также возле гостиницы, где остановились россияне, были взорваны петарды и размещен угрожающий баннер.

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Провокации у гостиницы российских спортсменов в Тбилиси — «дешевая акция». Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. «Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы, и не сделал. За исключением каких-то проплаченных особей, которые к грузинскому народу никакого отношения не имеют. Дешевые акции со сжиганием нашего флага, с протестами, петардами и фейерверками в пять утра — это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу», — заявил Мамедов. Его слова передает ТАСС.  Ранее в Тбилиси прошли акции протеста против участия российских фехтовальщиков в чемпионате мира: активисты сожгли российский флаг, выкрикивали лозунги и требовали исключения спортсменов. Также возле гостиницы, где остановились россияне, были взорваны петарды и размещен угрожающий баннер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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