В РФ отреагировали на провокации у гостиницы российских фехтовальщиков в Тбилиси

Провокации у гостиницы российских спортсменов в Тбилиси — «дешевая акция». Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
«Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы, и не сделал. За исключением каких-то проплаченных особей, которые к грузинскому народу никакого отношения не имеют. Дешевые акции со сжиганием нашего флага, с протестами, петардами и фейерверками в пять утра — это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу», — заявил Мамедов. Его слова передает ТАСС.
Ранее в Тбилиси прошли акции протеста против участия российских фехтовальщиков в чемпионате мира: активисты сожгли российский флаг, выкрикивали лозунги и требовали исключения спортсменов. Также возле гостиницы, где остановились россияне, были взорваны петарды и размещен угрожающий баннер.
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