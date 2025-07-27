В Грузии активисты выступили против участия российских фехтовальщиков на чемпионате мира и сожгли российский флаг. Соответсвующее видео опубликовало агентство Ruptly.
На кадрах видно, как кричащая толпа поджигает флаг РФ, а затем топчет его. На улицах собрались активисты с плакатами, требующие отменить участие российских фехтовальщиков в ЧМ.
Сегодня в Тбилиси возле отеля, где остановились спортсмены из России, неизвестные взорвали петарды. Затем, предположительно, они же разместили у арены баннер с угрожающей надписью: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады».
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