В Грузии сожгли российский флаг. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Толпа активистов подожгла флаг России
Толпа активистов подожгла флаг России Фото:

В Грузии активисты выступили против участия российских фехтовальщиков на чемпионате мира и сожгли российский флаг. Соответсвующее видео опубликовало агентство Ruptly. 

На кадрах видно, как кричащая толпа поджигает флаг РФ, а затем топчет его. На улицах собрались активисты с плакатами, требующие отменить участие российских фехтовальщиков в ЧМ. 

Сегодня в Тбилиси возле отеля, где остановились спортсмены из России, неизвестные взорвали петарды. Затем, предположительно, они же разместили у арены баннер с угрожающей надписью: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Грузии активисты выступили против участия российских фехтовальщиков на чемпионате мира и сожгли российский флаг. Соответсвующее видео опубликовало агентство Ruptly.  На кадрах видно, как кричащая толпа поджигает флаг РФ, а затем топчет его. На улицах собрались активисты с плакатами, требующие отменить участие российских фехтовальщиков в ЧМ.  Сегодня в Тбилиси возле отеля, где остановились спортсмены из России, неизвестные взорвали петарды. Затем, предположительно, они же разместили у арены баннер с угрожающей надписью: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...