Трамп рассказал, сколько денег ЕС вложит в США

Европейский союз (ЕС) намерен увеличить объем инвестиций в экономику Соединенных Штатов. ЕС закупит у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует дополнительно 600 миллиардов долларов сверх предыдущих обязательств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Они собираются согласиться инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют сейчас», — отметил Трамп на встрече с главой Еврокомиссии, сообщает РИА Новости. По его словам, договоренность по инвестициям стала частью обсуждений между двумя сторонами, направленных на развитие экономического сотрудничества.
В рамках диалога стороны также обсудили вопросы, связанные с устранением торговых барьеров и расширением доступа американских товаров на европейский рынок. В ходе встречи затрагивались перспективы дальнейшего повышения взаимных инвестиций и укрепления экономических связей между США и странами ЕС.
Ранее переговоры между США и ЕС сопровождались напряженностью из-за стиля ведения диалога Дональда Трампа, который, по мнению европейских дипломатов, может отказаться от договоренностей в последний момент. В Брюсселе выражали опасения относительно перспектив сделки, особенно на фоне угрозы повышения тарифов на европейские товары.
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