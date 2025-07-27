27 июля 2025

Трамп рассказал, сколько денег ЕС вложит в США

Трамп: ЕС согласился инвестировать в США дополнительные 600 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп: ЕС согласился инвестировать в США дополнительные 600 млрд долларов
Трамп: ЕС согласился инвестировать в США дополнительные 600 млрд долларов Фото:

Европейский союз (ЕС) намерен увеличить объем инвестиций в экономику Соединенных Штатов. ЕС закупит у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует дополнительно 600 миллиардов долларов сверх предыдущих обязательств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. 

«Они собираются согласиться инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют сейчас», — отметил Трамп на встрече с главой Еврокомиссии, сообщает РИА Новости. По его словам, договоренность по инвестициям стала частью обсуждений между двумя сторонами, направленных на развитие экономического сотрудничества.

В рамках диалога стороны также обсудили вопросы, связанные с устранением торговых барьеров и расширением доступа американских товаров на европейский рынок. В ходе встречи затрагивались перспективы дальнейшего повышения взаимных инвестиций и укрепления экономических связей между США и странами ЕС.

Ранее переговоры между США и ЕС сопровождались напряженностью из-за стиля ведения диалога Дональда Трампа, который, по мнению европейских дипломатов, может отказаться от договоренностей в последний момент. В Брюсселе выражали опасения относительно перспектив сделки, особенно на фоне угрозы повышения тарифов на европейские товары.

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Европейский союз (ЕС) намерен увеличить объем инвестиций в экономику Соединенных Штатов. ЕС закупит у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует дополнительно 600 миллиардов долларов сверх предыдущих обязательств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.  «Они собираются согласиться инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют сейчас», — отметил Трамп на встрече с главой Еврокомиссии, сообщает РИА Новости. По его словам, договоренность по инвестициям стала частью обсуждений между двумя сторонами, направленных на развитие экономического сотрудничества. В рамках диалога стороны также обсудили вопросы, связанные с устранением торговых барьеров и расширением доступа американских товаров на европейский рынок. В ходе встречи затрагивались перспективы дальнейшего повышения взаимных инвестиций и укрепления экономических связей между США и странами ЕС. Ранее переговоры между США и ЕС сопровождались напряженностью из-за стиля ведения диалога Дональда Трампа, который, по мнению европейских дипломатов, может отказаться от договоренностей в последний момент. В Брюсселе выражали опасения относительно перспектив сделки, особенно на фоне угрозы повышения тарифов на европейские товары.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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