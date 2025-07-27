Организаторам не хватило места, чтобы разложить десерт во время приготовления
В Верхней Пышме (Свердловская область) испекли самый крупный медовик в истории Урала — торт размером 2 на 2 метра и весом 100 килограммов. Фотографии гигантского десерта опубликовали в социальных сетях.
«На подготовку 150 коржей ушло пять дней. Три дня пекли коржи, два дня промазывали и собирали», — передает слова организаторов telegram-канал «4 канал».
Организаторы рассказали, что несмотря на сложности, проект завершился успешно. Гигантский медовик был полностью съеден гостями праздника всего за несколько минут.
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