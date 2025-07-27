27 июля 2025
26 июля 2025

Свердловчане испекли гигантский 100-килограммовый торт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторам не хватило места, чтобы разложить десерт во время приготовления
Организаторам не хватило места, чтобы разложить десерт во время приготовления Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) испекли самый крупный медовик в истории Урала — торт размером 2 на 2 метра и весом 100 килограммов. Фотографии гигантского десерта опубликовали в социальных сетях. 

«На подготовку 150 коржей ушло пять дней. Три дня пекли коржи, два дня промазывали и собирали», — передает слова организаторов telegram-канал «4 канал».

Организаторы рассказали, что несмотря на сложности, проект завершился успешно. Гигантский медовик был полностью съеден гостями праздника всего за несколько минут.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) испекли самый крупный медовик в истории Урала — торт размером 2 на 2 метра и весом 100 килограммов. Фотографии гигантского десерта опубликовали в социальных сетях.  «На подготовку 150 коржей ушло пять дней. Три дня пекли коржи, два дня промазывали и собирали», — передает слова организаторов telegram-канал «4 канал». Организаторы рассказали, что несмотря на сложности, проект завершился успешно. Гигантский медовик был полностью съеден гостями праздника всего за несколько минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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