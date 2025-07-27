27 июля 2025

Два человека погибли и три пострадали в результате ДТП под Калининградом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии дежурили экстренные службы
На месте аварии дежурили экстренные службы Фото:

Два человека погибли, еще трое получили травмы в результате лобового столкновения машин в Калининградской области. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«В поселке Тишино в Багратионовском муниципальном округе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в МЧС.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 11 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Спасатели обеспечивали безопасность на месте аварии, а также помогли достать людей из искореженного кузова. Обстоятельства и причины столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Для того, чтобы деблокировать людей из салона, понадобилась помощь спасателей
Для того, чтобы деблокировать людей из салона, понадобилась помощь спасателей
Фото:

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Два человека погибли, еще трое получили травмы в результате лобового столкновения машин в Калининградской области. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. «В поселке Тишино в Багратионовском муниципальном округе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в МЧС. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 11 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Спасатели обеспечивали безопасность на месте аварии, а также помогли достать людей из искореженного кузова. Обстоятельства и причины столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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