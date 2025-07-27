Два человека погибли, еще трое получили травмы в результате лобового столкновения машин в Калининградской области. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
«В поселке Тишино в Багратионовском муниципальном округе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в МЧС.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы 11 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Спасатели обеспечивали безопасность на месте аварии, а также помогли достать людей из искореженного кузова. Обстоятельства и причины столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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