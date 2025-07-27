27 июля 2025

В Свердловской области стартовал прием заявок на ДЭГ в сентябрьских выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное голосование пройдет в 24 регионах России
Дистанционное голосование пройдет в 24 регионах России Фото:

В Свердловской области начался прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Регистрация открылась с полуночи по московскому времени.

«С 00:00 (мск) 27 июля стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе в 22 регионах страны, где выборы будут проходить в течение трех дней», — сообщает ТАСС. Регистрация завершится 8 сентября.

Для участия в ДЭГ избирателям необходимо пройти регистрацию через портал vybory.gov.ru, используя учетную запись на «Госуслугах». Кроме того, с 28 июля начнется прием заявлений на голосование по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

Предстоящие выборы губернатора региона пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении подали врио главы области Денис Паслер, депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), депутат ГД Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и Александр Каптюг (ЛДПР). Также документы на участие подал и екатеринбургский юрист Иван Волков, известный многочисленными скандалами.

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В Свердловской области начался прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Регистрация открылась с полуночи по московскому времени. «С 00:00 (мск) 27 июля стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе в 22 регионах страны, где выборы будут проходить в течение трех дней», — сообщает ТАСС. Регистрация завершится 8 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо пройти регистрацию через портал vybory.gov.ru, используя учетную запись на «Госуслугах». Кроме того, с 28 июля начнется прием заявлений на голосование по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Предстоящие выборы губернатора региона пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении подали врио главы области Денис Паслер, депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), депутат ГД Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и Александр Каптюг (ЛДПР). Также документы на участие подал и екатеринбургский юрист Иван Волков, известный многочисленными скандалами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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