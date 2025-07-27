Челябинцам назвали цены на домашние помидоры

В Челябинской области средняя цена на домашние помидоры составляет от 250 до 350 рублей за килограмм. За эту сумму садоводы предлагают томаты крупных сортов. Соответствующие объявления размещены на сайте «Авито».
«Продам помидоры — 350 рублей, от 5 кг — 300 рублей, домашние, очень крупные и вкусные. Выращивали для себя без химии, удобрения органические», — говорится в одном из объявлений.
Средняя цена на урожай варьируется от 250 до 350 рублей, но есть предложения дороже и дешевле. В Магнитогорске помидоры сорта «Бычье сердце» продают за 400 рублей за килограмм. На сайте есть объявления с томатами по цене 500 рублей, но не указан вес овощей, который предлагают за эту сумму.
Дешевле 250 рублей продают более мелкие и непопулярные сорта помидоров. Также стоимость снижена у оптовых продавцов.
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