Сотни пермяков отправились в Белогорский крестный ход

Около 1,5 тысяч жителей Перми приняли участие в традиционном Белогорском Свято-Серафимовском крестном ходе, который стартовал 26 июля. За шесть дней паломникам предстоит пройти расстояние в 120 километров — от 20 до 30 километров в день. Об этом сообщает пресс-служба Пермской митрополии Русской православной церкви.
«Колонна православных паломников отправилась в конечный пункт крестного пути — Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в деревне Белая Гора Кунгурского района. За шесть дней участникам крестного предстоит преодолеть расстояние в 120 километров», — говорится в сообщении на официальном сайте митрополии.
Белогорский крестный ход считается самым масштабным молитвенным шествием региона и ежегодно собирает тысячи паломников. Торжества начались с Божественной литургии в Крестовом храме святителя Митрофана Воронежского в Перми. Участники шествия планируют завершить маршрут у стен Белогорского монастыря, где состоятся праздничные богослужения и молебен.
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