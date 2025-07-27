27 июля 2025

Сотни пермяков отправились в Белогорский крестный ход

© Служба новостей «URA.RU»
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Конечный пункт крестного пути — Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Конечный пункт крестного пути — Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Фото:

Около 1,5 тысяч жителей Перми приняли участие в традиционном Белогорском Свято-Серафимовском крестном ходе, который стартовал 26 июля. За шесть дней паломникам предстоит пройти расстояние в 120 километров — от 20 до 30 километров в день. Об этом сообщает пресс-служба Пермской митрополии Русской православной церкви. 

«Колонна православных паломников отправилась в конечный пункт крестного пути — Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в деревне Белая Гора Кунгурского района. За шесть дней участникам крестного предстоит преодолеть расстояние в 120 километров», — говорится в сообщении на официальном сайте митрополии.

Белогорский крестный ход считается самым масштабным молитвенным шествием региона и ежегодно собирает тысячи паломников. Торжества начались с Божественной литургии в Крестовом храме святителя Митрофана Воронежского в Перми. Участники шествия планируют завершить маршрут у стен Белогорского монастыря, где состоятся праздничные богослужения и молебен.

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Около 1,5 тысяч жителей Перми приняли участие в традиционном Белогорском Свято-Серафимовском крестном ходе, который стартовал 26 июля. За шесть дней паломникам предстоит пройти расстояние в 120 километров — от 20 до 30 километров в день. Об этом сообщает пресс-служба Пермской митрополии Русской православной церкви.  «Колонна православных паломников отправилась в конечный пункт крестного пути — Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в деревне Белая Гора Кунгурского района. За шесть дней участникам крестного предстоит преодолеть расстояние в 120 километров», — говорится в сообщении на официальном сайте митрополии. Белогорский крестный ход считается самым масштабным молитвенным шествием региона и ежегодно собирает тысячи паломников. Торжества начались с Божественной литургии в Крестовом храме святителя Митрофана Воронежского в Перми. Участники шествия планируют завершить маршрут у стен Белогорского монастыря, где состоятся праздничные богослужения и молебен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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