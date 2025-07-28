Истребители НАТО подняты в небо из-за России

Военные истребители Польши подняли в небо из-за якобы активности РФ на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Польские и союзные самолёты подняты в небо
Польские и союзные самолёты подняты в небо Фото:

Военные самолеты Польши были подняты в небо на фоне якобы активности РФ на Украине. Об этом сообщает Оперативное командование вооруженных сил европейской страны. 

«Оперативный командующий Вооружённых сил Польши инициировал все необходимые процедуры. Польские и союзные самолёты, находившиеся на дежурстве, были подняты по тревоге, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной боевой готовности», — говорится в сообщении военных. Оно опубликовано в официальном аккаунте командования в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). 

Самолеты подняты в небо из-за активности России на Украине, следует из заявления. Военные уточнили, что это связано с безопасностью на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». Командование следит за ситуацией. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные самолеты Польши были подняты в небо на фоне якобы активности РФ на Украине. Об этом сообщает Оперативное командование вооруженных сил европейской страны.  «Оперативный командующий Вооружённых сил Польши инициировал все необходимые процедуры. Польские и союзные самолёты, находившиеся на дежурстве, были подняты по тревоге, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной боевой готовности», — говорится в сообщении военных. Оно опубликовано в официальном аккаунте командования в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).  Самолеты подняты в небо из-за активности России на Украине, следует из заявления. Военные уточнили, что это связано с безопасностью на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». Командование следит за ситуацией. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...