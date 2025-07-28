Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

Первый прямой авиарейс Москва — Пхеньян благополучно совершил посадку. Об этом сообщили в СМИ.
«Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в 9:30 по местному времени (3:30 мск)», — указано в материале ТАСС. По информации, Пхеньян оказал торжественный прием. В месте с пассажирами, в КНДР прибыла делегация РФ, во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым. По его словам, дальнейшие полеты будут выполняться раз в месяц. Время пути составило восемь часов, а обратный рейс запланирован на 29 июля.
Решение о запуске прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном было принято в 2025 году, когда авиакомпания Northwind получила разрешение выполнять ежемесячные перелеты между столицами. До этого в июне 2025 года после пятилетнего перерыва было восстановлено и железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, прерванное из-за пандемии коронавируса.
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