Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

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Самолет приземлился в 09:30 по местному времени, сообщили в СМИ
Самолет приземлился в 09:30 по местному времени, сообщили в СМИ Фото:

Первый прямой авиарейс Москва — Пхеньян благополучно совершил посадку. Об этом сообщили в СМИ.

«Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в 9:30 по местному времени (3:30 мск)», — указано в материале ТАСС. По информации, Пхеньян оказал торжественный прием. В месте с пассажирами, в КНДР прибыла делегация РФ, во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым. По его словам, дальнейшие полеты будут выполняться раз в месяц. Время пути составило восемь часов, а обратный рейс запланирован на 29 июля.

Решение о запуске прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном было принято в 2025 году, когда авиакомпания Northwind получила разрешение выполнять ежемесячные перелеты между столицами. До этого в июне 2025 года после пятилетнего перерыва было восстановлено и железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, прерванное из-за пандемии коронавируса.

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Первый прямой авиарейс Москва — Пхеньян благополучно совершил посадку. Об этом сообщили в СМИ. «Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в 9:30 по местному времени (3:30 мск)», — указано в материале ТАСС. По информации, Пхеньян оказал торжественный прием. В месте с пассажирами, в КНДР прибыла делегация РФ, во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым. По его словам, дальнейшие полеты будут выполняться раз в месяц. Время пути составило восемь часов, а обратный рейс запланирован на 29 июля. Решение о запуске прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном было принято в 2025 году, когда авиакомпания Northwind получила разрешение выполнять ежемесячные перелеты между столицами. До этого в июне 2025 года после пятилетнего перерыва было восстановлено и железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, прерванное из-за пандемии коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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