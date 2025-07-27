Самолет авиакомпании Nordwind отправился в Пхеньян из Шереметьево. Запуск прямого авиасообщения между РФ и КНДР стал первым за 77 лет. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.
«27 июля — важный день для России и КНДР. За более чем 70-ти летнюю историю дипломатических отношений мы впервые запускаем прямое авиасообщение между столицами наших государств», — сказал Потешкин. Его слова опубликованы в telegram-канале «Минтранса России».
Путь из Москвы в Пхеньян займет приблизительно восемь часов. Обратный рейс планируется 29 июля. В дальнейшем полеты будут осуществляться с периодичностью один раз в месяц, что позволит создать стабильный спрос и обеспечить необходимую загрузку авиарейсов. Ранее прямые перелеты между Пхеньяном и Владивостоком выполняла только авиакомпания Air Koryo.
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем состоится открытие прямых авиарейсов из России на северокорейский курорт Вонсан. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Он подчеркнул, что эти вопросы сейчас находятся в проработке.
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