Губернатор Слюсарь рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Ростовскую область

Слюсарь: пожар начался после атаки украинских БПЛА на Ростовскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Атака украинских БПЛА на Ростовскую область отражена, сообщил губернатор Слюсарь
Атака украинских БПЛА на Ростовскую область отражена, сообщил губернатор Слюсарь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отражено нападение беспилотников ВСУ на Каменск-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе в Ростовской области. После атаки начался пожар. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 

«Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района», — заявил губернатор в telegram-канале. По информации, пожарные прибыли на место и уже потушили огонь.

Это уже не первая атака беспилотников на Ростовскую область за последние дни. В ночь на 26 июля системы ПВО отражали удары дронов сразу в пяти районах региона, в результате чего были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, однако пострадавших тогда удалось избежать.

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Отражено нападение беспилотников ВСУ на Каменск-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе в Ростовской области. После атаки начался пожар. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.  «Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района», — заявил губернатор в telegram-канале. По информации, пожарные прибыли на место и уже потушили огонь. Это уже не первая атака беспилотников на Ростовскую область за последние дни. В ночь на 26 июля системы ПВО отражали удары дронов сразу в пяти районах региона, в результате чего были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, однако пострадавших тогда удалось избежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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