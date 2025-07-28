Губернатор Слюсарь рассказал о разрушениях после атаки БПЛА на Ростовскую область

Отражено нападение беспилотников ВСУ на Каменск-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе в Ростовской области. После атаки начался пожар. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района», — заявил губернатор в telegram-канале. По информации, пожарные прибыли на место и уже потушили огонь.
Это уже не первая атака беспилотников на Ростовскую область за последние дни. В ночь на 26 июля системы ПВО отражали удары дронов сразу в пяти районах региона, в результате чего были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, однако пострадавших тогда удалось избежать.
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