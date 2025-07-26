В Ростовской области отразили атаку ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны ВСУ попытались атаковать Ростовскую область
Дроны ВСУ попытались атаковать Ростовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 26 июля в Ростовской области системы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в пяти районах региона. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Инциденты зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах, написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. В хуторе Чукаринский Шолоховского района падение одного из беспилотников привело к перебоям с электроснабжением на улице Терновая.

В результате атаки также были повреждены кровля и фасад жилого дома, выбиты стекла в окнах, а также пострадали хозяйственные постройки. Однако пострадавших удалось избежать. Обстоятельства произошедшего уточняются, заключил Слюсарь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 26 июля в Ростовской области системы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в пяти районах региона. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Инциденты зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах, написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. В хуторе Чукаринский Шолоховского района падение одного из беспилотников привело к перебоям с электроснабжением на улице Терновая. В результате атаки также были повреждены кровля и фасад жилого дома, выбиты стекла в окнах, а также пострадали хозяйственные постройки. Однако пострадавших удалось избежать. Обстоятельства произошедшего уточняются, заключил Слюсарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...